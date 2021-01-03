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失聯半世紀 華人老友因世報報導重逢

記者楊青／洛杉磯-鹽湖城電話採訪
鹽湖城周其寰（左二）、孫華鳳（左一）夫婦，和心臟外科醫師兒子及大學鋼琴教授女兒合影。（周先生提供）
鹽湖城周其寰（左二）、孫華鳳（左一）夫婦，和心臟外科醫師兒子及大學鋼琴教授女兒合影。（周先生提供）

洛杉磯縣哈仙達岡華裔園藝達人劉邦蓉、葉美麗夫婦，建造的五層樹屋，花了15年時間，傾半生豐富想像，集各地藝術之美，在自家後院依樹而建，在聖蓋博谷傳為美談。世界日報的樹屋採訪報導，又為兩位失聯半個世紀的七旬老友重建聯繫，傳為他鄉遇故知的佳話。

「我們在電話中一講就是一個多小時，50多年說不完的話呀。」2020年的最後一天，遠在鹽湖城的周其寰，終於和千里之外的哈仙達岡劉邦蓉連上線，這是兩人前後離開台灣來美後，第一次聽到彼此的聲音，誰也捨不得放電話。

1970年代，周其寰和劉邦蓉當時是台北憲兵軍樂隊的同袍，劉邦蓉是政工幹校音樂系畢業，吹雙簧管，科班出身。周其寰吹薩克斯風，是自學有成考入軍樂團。音樂和摩托車兩大共同愛好，使得兩人友情超越了普通戰友和同事。

「我知道他來美國了，那是40年前，我是25年前才來。」周先生表示，30年前移居美國的妹妹告訴他，因爲在報紙上做房地產廣告，收到一位劉先生電話，希望跟她哥哥聯絡。但沒想到妹妹不小心將電話搞丟了，30年前的重逢就這樣擦身而過。

哈岡劉邦蓉、葉美麗夫婦在自家後院建造的巨大樹屋，驚豔華洋社區。（記者楊青／攝影）
哈岡劉邦蓉、葉美麗夫婦在自家後院建造的巨大樹屋，驚豔華洋社區。（記者楊青／攝影）

「萬萬沒有想到，世界日報的報導，幫我找到了以爲一輩子都再也找不到的老朋友。」周其寰有個習慣，每天起床後喝一杯咖啡，同時打開電腦看世界日報，從頭到尾讀個遍。十天前當世界日報上劉邦蓉三個字出現在眼前，簡直像做夢一樣。

最令兩位老友欣慰的是，幾十年的美國生活，不但自由發展，落地生根，兒女成才，兩人幾十年對音樂、文學和摩托車的熱愛，始終沒有改變。如今，周其寰的兒子成爲心臟外科醫師，女兒是大學鋼琴教授，成為高級知識階層。而劉邦蓉和葉美麗後院的巨大樹屋，陪伴他們一家三代渡過了許多美好難忘的時光，三個孩子全都事業有成。

「我們已約好，疫情之後馬上見面。」周其寰表示，從現在起和老友的重聚，成了生活中的新目標，如果美國太平，兩人還準備一起騎摩托車到全美各地跑一跑。在疫情之前，他每年冬天都會騎摩托車從鹽湖城跑加州好幾趟，最好的高中朋友住家，離劉家祇有20分鐘，現在還有一輛摩托車存放在加州，「真的可以隨時啓用了」。

哈岡劉邦蓉、葉美麗夫婦在自家後院建造的巨大樹屋，驚豔華洋社區。（記者楊青／攝影）
哈岡劉邦蓉、葉美麗夫婦在自家後院建造的巨大樹屋，驚豔華洋社區。（記者楊青／攝影）

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