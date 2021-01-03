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清大南加校友會「梅貽琦學術文化講壇」 紀念已故校長

洛杉磯訊
清華大學南加州校友會12月28日舉辦了第二屆「梅貽琦學術文化講壇」。（會議截圖）
清華大學南加州校友會12月28日舉辦了第二屆「梅貽琦學術文化講壇」。（會議截圖）

清華大學南加州校友會於12月28日舉辦了第二屆「梅貽琦學術文化講壇」，紀念該校最具影響力的已故校長梅貽琦先生，並有數位傑出的學者藝術家做主題演講。來自南加州及全美國、加拿大和日本的60餘位校友及各界友人在線出席了這次講壇。

羅重陽會長致詞說，梅校長先後在北平、昆明和新竹為清華辛勤工作將近半個世紀，是清華史上任期最長的校長。梅校長倡導學術自由，推崇通識教育，使清華在人文、科學、工程等各個領域都取得了飛躍發展。梅校長的教育理念對清華也對中國的教育產生過深遠的影響，清華人永遠懷念他。

王禮達理事長回憶起在新竹清華求學感受到梅校長的影響。他說，梅校長在美國求學期間成為基督徒，對他有很大影響，日後擔任校長時始終抱著為大家服侍的心態。梅校長非常廉潔，长期負責管理清華的巨額庚款經費，但從來不取分文，直到去世時都很清貧。清華師生們都把他尊為永遠的校長。

UCLA機械航天系教授李曉春發表「超長納米金屬線的製備及其改變未來的應用」演說，介紹了他最新發表的納米線研究成果，克服了長期困擾業界的納米線製作中的不穩定現象，首次實現了超長納米金屬線，將在工業界有廣泛的應用前景。

畫家金書銘分享了他回憶清華校園的繪畫作品，包括清華校園風景及其他山水人物繪畫。他特為講壇活動繪製了民國時代梅校長每天出入的清華二校門風景，以表示對梅校長的崇敬之情。

安峰博士是iCET能源與交通創新中心創始人，他分享了清潔能源方面的全球發展趨勢及對投資的影響，並介紹了智庫在美國政治和社會發展中的重要作用。

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