洛縣病毒案例激增 聖誕節後恐懼出現

隨著新冠確診病例再次激增，洛縣聖誕節後新冠病毒的恐懼再現 。 （取自洛杉磯時報）

洛杉磯縣新冠肺炎病例正在面臨聖誕節 後可怕的增長，而感恩節後激增的病例已經使醫院陷入危機，目前病例數因聖誕節又創下新高。洛加大（UCLA）公共衛生學院流行病學和傳染病專家Robert Kim-Farley表示，單日新冠病例的新高是聖誕節假期後病例激增的開始。

Kim-Farley預計在未來兩周內，在聖誕節和新年期間感染新冠病毒的人會更多，經過檢測後每日新增確診人數也會越來越多。他還預計到1月底醫院將處於高峰危機，預計每天的新冠死亡人數將在2月中旬達到峰值。

洛縣 在元旦當天公佈的新冠病例單日總數創下第三高1萬9063例。這意味著在過去七天中，該縣平均每天報告超過1萬6000例新增病例，比11月1日的數字高12倍，也是有紀錄以來的最高數字。

洛縣在12月中旬單日新增病例增長尤其迅猛，但在過去十天新病例呈扁平狀，平均每天增加1萬3000至1萬4800例。1日的統計數據顯示，過去一周每天新增病例平均數達到1萬6077例，正好吻合流行病學家警告聖誕節假期前後被感染的人開始具有傳染性。洛縣1日還公布死亡人數193人，也是單日死亡人數紀錄的第四高。

Kim-Farley表示，希望在最近密集的假期慶祝活動後，人們減少出行次數和家庭聚會次數，在1月底應該開始看到確診率下降。由於大量最終倖免於病毒感染的人們將產生免疫力，因此冬季後期每天新冠病例也應開始下降。

Kim-Farley估計，在初夏之前預計有70％至85％的人口已接種疫苗，夏末和初秋可能恢復疫情 之前的生活，減少對各種活動、商家及學校的限制。

儘管未來幾周前景嚴峻，但Kim-Farley表示，如果沒有居家令，情況將比現在嚴重得多。但他認為，數字表明，許多人無視居家令，而且在沒有強有力執行的情況下，多個家庭聚會的情況仍然存在。

死亡人數在12月已經飆升，在很大程度上是由於民眾對疫情感到疲倦，也是在感恩節假期與朋友家人聚會的後果。去年12月洛縣報告2703例死亡，成為疫情以來最致命的月份，比11月份的585人死亡數高四倍。

整個洛杉磯縣的醫院因為疫情出現危機，醫護人員空前缺乏，醫院太平間和私人殯儀館裡到處都是屍體，以至於請求國民兵提供幫助，將屍體臨時存放在洛縣驗屍所。