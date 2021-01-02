加州疫情最新：確診234萬5909例死亡2萬6357人

加州四大防疫區的醫院重症監護室空床率皆未達15%的標準。（本報檔案照）

加州 公共衛生廳1月2日公布了一組COVID-19最新數據，迄今加州共有234萬5909例確診病例；隨著加州病例數字成長，將有嚴重後果的個體總數也在增加。自大流行開始以來，加州已有2萬6357人因感染COVID-19病毒死亡。

1日新登記的確診病例5萬3341例，7天陽性率為14.0％，而14天陽性率為12.6％。迄今，加州已進行了3339萬1442人次新冠病毒測試。在最近24小時報告期內，又增加了33萬3131次測試。截至12月30日，全州共接種了33萬5983劑疫苗 。截至12月28日，加州已向分佈於多個縣的地方衛生部門和衛生保健系統分配了176萬2900劑疫苗。

醫院重症監護室空床率（ICU Capacity）若低於15%標準，當地將實施安全居家防疫 令。目前在加州五大防疫區中，只有北加州區（Northern California）32.6%，共它四大防疫區皆低於該項標準。其中，灣區（Bay Area）5.1%，大沙加緬度（Greater Sacramento）6.9%，聖華金谷（San Joaquin Valley）0.0%，以及南加州（Southern California）0.0%。