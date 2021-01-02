洛縣警局驅散五場非法聚會 90人被捕900人警告

洛杉磯縣警局「超級傳播者阻擊行動」驅散非法聚會人員。（洛杉磯縣警局提供）

洛杉磯 縣警局（LASD）「新冠病毒超級傳播者阻擊隊」（COVID-19 Super-Spreader Task Force），除夕夜（New Year’s Eve）在大洛杉磯五個不同地點，對違反居家防疫令的非法聚會採取了執法行動，共有90名成年人被逮捕，另有超過900人受到了警告。該項執法行動收繳了六支手槍，一名成年人因涉及持槍和毒品 犯罪被拘押。

影音來源：洛杉磯縣警局；製制：記者丁曙

洛杉磯縣警局1日宣布，除夕夜出動了超級阻擊隊的數百名警員，分佈在整個大洛杉磯地區執法，掃蕩了五場非法聚會，其中洛杉磯有兩場，霍桑（Hawthorne）、馬里布（Malibu）和波莫納（Pomona）三地區各有一場。這些違法活動在出租房屋、空置倉庫、關閉的企業和旅館中舉辦。

警局指出，有90名成年人因違反洛縣 「安全居家防疫令」（safer-at-home order）而被捕，並且被傳喚出庭應訊。其他900多人收到了警告，並且向他們提供了有關安全居家令以及COVID-19健康和安全措施的信息。另有一個人因為涉嫌藏有毒品和槍支而被拘押。在霍桑市的聚會活動中，發現並收繳了五把手槍。

洛縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在新聞稿中指出，「我已經明確表示，將對洛杉磯縣內任何地方發生的超級傳播者事件進行調查並採取執法行動。這些執法行動的目標是減少COVID-19的傳播，並且降低脆弱人群的風險。」

據洛杉磯縣公共衛生局稱，由於越來越多的病例和病人，醫院被「推向災難邊緣」。洛杉磯縣的COVID-19形勢十分嚴峻，目前有7600多人因感染病毒住院。冠狀病毒的死亡率也在上升，大約每10分鐘就有一名人死亡。元月起日，洛縣報告有207人死亡和2萬414例新確診的COVID-19病例。

洛杉磯警局「超級傳播者阻擊行動」從除夕持續到新年元旦。警局呼籲民眾，若獲悉有人將舉辦此類活動請報告當地警局。