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加州除夕不平靜 244人酒駕被捕13人死於車禍

記者丁曙／綜合報導
聖地牙哥公路巡邏隊對29公號近Summit地區發生的一起重大車禍即時回應，疏通了道路，並呼籲駕駛人放慢車速係好安全帶，謹慎開車到達目的地。（聖地牙哥公路巡邏隊提供）
聖地牙哥公路巡邏隊對29公號近Summit地區發生的一起重大車禍即時回應，疏通了道路，並呼籲駕駛人放慢車速係好安全帶，謹慎開車到達目的地。（聖地牙哥公路巡邏隊提供）

加州高速公路巡邏局（California Highway Patrol，CHP）新年除夕（New Year’s Eve）在全州例行交通安全大執法，逮捕了244名涉嫌酗酒或吸毒（DUI）的駕車司機，至少有13人死於致命車禍。與去年同期相比，今年被捕的違法駕駛人數大幅增加。

CHP發布新聞稿指出，除夕夜的逮捕行動在例行的「節日最大執法期」（Holiday Maximum Enforcement Period）前六個小時內進行。除了DUI被逮捕人數增加外，除夕在加州公路上還發生了更多致命的交通事故。除夕夜有13人在撞車事故中喪生，這個數字比整個2020年其它節日最大執法期間的死亡人數高出了四倍。

加州高速公路巡邏局從除夕開始了新年最大執法期限。執法期從2020年12月30日下午6:01開始，持續到2021年1月3日晚上11:59。CHP正在與其他機構合作，包括國家公路運輸安全管理局和其他的西部州，在2020年結束和2021年開始之際加強交通安全執法。

加州公路巡邏局局長雷伊（Amanda Ray）在新聞稿中說，「進入新的一年，CHP的使命沒有改變，提供最高水平的安全、服務和保安。巡警們將繼續努力，確保所有行駛在加州公路上的人們安全。」

加州 車禍

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