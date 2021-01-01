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全美確診破2000萬例 加州逼近230萬例

應對醫療資源短缺 南加橙縣啟用野戰醫院

記者王全秀子／橙縣報導
芳泉谷區域醫院正在建立一個25張床位的野戰醫院。（橙縣衛生局臉書）
芳泉谷區域醫院正在建立一個25張床位的野戰醫院。（橙縣衛生局臉書）

由於醫療資源短缺，無法接納更多的新冠肺炎患者，爾灣加大醫療中心（UCI medical center）已在停車場緊急新建一座野戰醫院（mobile field hospital），截至30日上午，已有22名患者轉移至此接受護理。橙縣另外兩家野戰醫院分別位於St. Jude醫療中心、芳泉谷區域醫院（Fountain Valley Regional Hospital）。目前新冠病例激增至創紀錄高位，該策略可減輕橙縣醫療系統負擔。

據橙縣衛生局公佈，芳泉谷區域醫院野戰醫院約有25張病床，St. Jude醫療中心正在建造一座50張病床的野戰醫院，預計1月3日鋪地板，4日和5日架設帳篷框架。據橙縣公衛局資訊，野戰醫院的病房配備自來水、廁所、淋浴間、發電機、照明和空氣淨化器。

爾灣加大醫療中心Anteater急診醫療服務部門，以學生和志願者組裝框架增加臨時病床，容納新冠肺炎患者，緩解醫院病床告急的現狀。

爾灣加大醫療中心大約有418張病床，但現在遠遠不夠，院方希望增加野戰醫院容納能力。爾灣加大野戰醫院的醫療主管Sebastian Schubl表示，目前已能看到數周來持續不斷增加確診病例，隨著爾灣加大野戰醫院全面運作，第一批患者於12月29日早上入住，目前已經獲得40張床位的使用許可。

Schubl說，正在為等待病床的患者增加床位，使醫院留有空間來處理更嚴重的病例。野戰醫院並非專門針對新冠患者，也可以容納一些正在從疾病中康復的人，譬如低敏患者（low-acuity）可以在那裡接受護理，人員配備不是問題。

在相互連接的野戰醫院帳篷中，每個病人將有一個自己的房間，房間裡有一個通向新鮮空氣的窗戶。這裡都會提供和常規醫院內一樣的護理水平。目前爾灣加大醫療中心已與全美各地的專業人員簽訂17份合同，支付一切必要的費用，以獲得合適數量的人員，保留在該設施中擁有的每張許可床位，與治療師、護士、技術人員成比例開放。

芳泉谷區域醫院的野戰醫院正在緊鑼密鼓地籌備中。（橙縣衛生局臉書）
芳泉谷區域醫院的野戰醫院正在緊鑼密鼓地籌備中。（橙縣衛生局臉書）

爾灣加大 橙縣 新冠肺炎

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