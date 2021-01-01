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全美確診破2000萬例 加州逼近230萬例

百年來首次！ 羅省中華會館舉行視訊就職典禮

記者啟鉻／洛杉磯報導
聯邦國會眾議員趙美心在線上主持四大首長就職儀式。（記者啟鉻／翻拍）
聯邦國會眾議員趙美心在線上主持四大首長就職儀式。（記者啟鉻／翻拍）

加州羅省中華會館2021年四大首長及所屬社團會長、理監事線上就職典禮1日舉行。主席廖美華、副主席李金生、監事長鄺松齡、副監事長蔡惠玲續任。聯邦國會議員趙美心、加州眾議員周本立主持就職宣誓儀式，駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境預錄視頻致辭。

這是羅省中華會館成立百餘年來，首次舉行線上就職典禮。活動首先介紹中華會館顧問，張自豪、伍競群、譚汝熙、陳建邦、聶澤英、伍尚齊、劉國豪、馬樹榮等。播放美國國歌、中華民國國歌。

中華會館四大首長在趙美心主持就職儀式後，主席廖美華表示，2020年因為疫情，羅省中華會館積極參與多項慈善救助活動。為耆老及弱勢群體提供千餘生活用品，贈送8000份午餐給老人院及低收入者，還有為南加大醫院及當地消防局捐贈口罩、醫用手套及護具等醫療用品。

廖美華說，因為疫情，元旦及春節多項活動無法進行，比如團聚及春宴等。希望疫情盡快結束，大家能一起歡聚。往年舉辦的紀念孫中山活動，慶祝青年節、還有美國國慶，及雙十國慶等，2021年是否舉行，要看屆時的疫情而定。

經文處處長黃敏境對連任成功的中華會館四大首長表示祝賀。他表示，過去一年雖然遭遇疫情，影響大家相聚，但中華會館仍不斷募集資源，組織捐贈及慈善活動，令人敬佩。羅省中華會館一直堅定支持中華民國，他希望雙方繼續保持密切合作。

疫情 南加大 加州

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