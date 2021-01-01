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超美！南加華人賞雪樂 一掃疫情陰霾

記者啟鉻／洛杉磯報導
滿月下的洛杉磯。（梁宏武提供）
滿月下的洛杉磯。（梁宏武提供）

南加聖誕節過後一場降雨，在山地帶來不少降雪。聖蓋博山、聖伯納汀諾山幾乎被白雪覆蓋，也讓南加部分居民駕車出行有了賞雪景機會。他們拍下雪景在社交朋友圈分享，給疫情下人們抑鬱的心情帶來更多歡樂。

雖然28日天空還在降雨，住在核桃市的盧先生就帶著家人開車到博帝山（Mt. Baldy）賞雪景。盧先生說他每年到這個時候，知道下雨天，海拔較高地方必定下雪。尤其今年發生疫情，為了讓孩子散散心，還有家裡的寵物犬也需要出去透氣。盧先生開車到博帝山，經過小鎮，再開車深入山谷。他說這裡有不少人將車停在路邊賞雪。提及他是訓犬專家，如果寵物在家裡停留時間太長不外出散心，也會和人一樣產生抑鬱心理。要使寵物更健康，需要高質量陪伴，而疫情發生後，領養寵物犬的居民多了起來，所以也不能讓它們憋悶在家。

住在東谷市的曾女士，與友人及孩子們在29日上午開車外出賞雪景。她說，起初計畫到「高山雪場」（Mountain High），但可能去的人太多，路上發生一些交通事故，導致擁堵。所幸她與友人後來決定開車到巨象山（mammoth Mountain）一帶，開車足足四個多小時。當看到白雪皚皚的美景，孩子們非常開心，覺得這一路很值得。

曾女士說，巨象山一帶降雪更大，且清理積雪速度很快，滑雪場附近道路的積雪幾近清理乾淨。等到孩子們玩得盡興，駕車返洛時，已經是晚上九點多了。她的目的就是讓疫情中的孩子們開開心，也想讓孩子對滑雪感興趣。

住在橙縣的攝影愛好者梁宏武29日上午，駕車一個多小時到聖伯納汀諾山地拍攝雪景；他全副武裝，帶上必要工具及攝影器材，大約上行了七千多呎。他說景色很美，山上人不多，風也很大，也拍了不少照片。提及疫情期間，除了對身體健康的影響，還有心態問題。長途旅遊受限制，需要想辦法來調節心情，外出賞雪景即是紓解心情的好辦法。

梁宏武從山上下來後，又駕車到洛杉磯Kenneth Hahn公園，拍攝滿月下的洛杉磯。他說當時這裡攝影愛好者很多，不少人都希望拍下美景，與親友及家人分享。

孩子們在雪中嬉戲。（曾女士提供）
孩子們在雪中嬉戲。（曾女士提供）
社區雪景。（記者啟鉻／攝影）
社區雪景。（記者啟鉻／攝影）
曾女士前往巨象山途中。（曾女士提供）
曾女士前往巨象山途中。（曾女士提供）
曾女士前往巨象山途中。（曾女士提供）
曾女士前往巨象山途中。（曾女士提供）
南加山地雪景。（閻先生提供）
南加山地雪景。（閻先生提供）

疫情 賞雪 攝影

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