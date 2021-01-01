加州130年傳統玫瑰花車遊行 線上舉行

開場表演。（電視截圖）

具有130年歷史、現場擁有近百萬人潮的巴沙迪那玫瑰花車遊行 （Pasadena Rose Parade），2021年元旦因疫情停辦；但慶祝活動繼續，主辦和參與單位將裝飾九輛特色花車拍攝電視專輯，並在元旦當天與往年相同時間於電視上播出。

玫瑰花車遊行在二戰期間曾經停辦三年，2021將是第4次停辦。巴沙迪那玫瑰花車遊行委員會宣佈，九輛特色花車將出現在「本田 玫瑰遊行新年慶典」（The Rose Parade’s New Year Celebration presented by Honda ）電視專輯，每個部分將重點介紹屢獲殊榮的花車參與者和贊助商，玫瑰花車遊行傳奇以及對社區的承諾。

九輛特色花車分別是加州工藝大學（Cal Poly）的「花車幕後花絮」、希望之城（City of Hope ）的「慶祝醫護和癌症倖存者及新起點」、都樂食品包裝（Dole Packaged Foods ）的「2025之前為10億人帶來可持續營養」、捐贈生命（Donate Life ）的「花卉雕塑紀念器官捐贈者和醫護英雄」、FTD的「為玫瑰遊行貢獻標誌性花卉裝飾70年」、本田汽車（Honda）的「慶祝創新和助人60年」、凱撒醫療（Kaiser Permanente）的「向醫療英雄和健康繁榮的世界致敬」、Trader Joe’s 商場的「售貨員每日為鄰居提供營養」，以及聯邦快遞（FedEx）的「為兒童提供閱讀資源」。

電視專輯「本田玫瑰遊行新年慶典」，還有特色音樂表演、行進樂隊、與玫瑰遊行有關的精采片段、玫瑰碗足球賽事亮點、馬術表演和世界各地粉絲的新年祝福。觀眾可通過本田在Snapchat上提供的增強現實感功能，虛擬體驗過去遊行中的元素。

玫瑰錦標賽與六大電視廣播公司合作，在新年元旦播出兩小時的電視專題節目。播放時間為1月1日上午8時（太平洋時間）在ABC、Hallmark、KTLA、NBC和RFD-TV上播出，以及同日上午7時在Univision播出。為了確保所有人的安全，特別節目的所有新鏡頭均執行最嚴格的COVID-19安全協議拍攝。有關「本田玫瑰遊行新年慶典」的更多信息，請登錄網站：tourofroses.com。