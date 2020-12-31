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直播／紐約時報廣場 首次「線上虛擬」跨年倒數

父母若皆為無證客 公民子女拿不到紓困金

亞美老人線上跨年 回顧疫情中為弱勢做的善事並募款

聖塔安那市訊
橙縣亞美老人服務中心推出線上慈善晚會，獲得社區熱烈回響，共同會長程東海致詞感謝各界。（亞美老人服務中心提供）
橙縣亞美老人服務中心推出線上慈善晚會，獲得社區熱烈回響，共同會長程東海致詞感謝各界。（亞美老人服務中心提供）

非營利「亞美老人服務中心」31日以線上跨年慈善晚會迎接新年，90分鍾的線上晚會同時在臉書及Youtube平台直播，回顧亞美老人服務中心今年如何在疫情中，適時為社區弱勢族群伸出援手。

亞美老人服務中心自2012年起舉行跨年慈善晚會，已成為橙縣華人圈跨年的盛事，共同會長程東海表示，今年跨年晚會轉為線上舉行，從決定到正式推出只有不到兩星期時間，所幸獲得各界熱烈響應，不但節目內容豐富，也募得數萬元捐款。

應邀在線上晚會致詞的嘉賓，包括國會議員Lou Correa、橙縣縣政委員Andrew Do、爾灣市長Farrah Kahn、亞太社區基金執行長黃群雁，及全美中文學校聯合總會會長李梅如等人。

晚會前半段回顧亞美老人服務中心今年在抗疫、人口普查、選民教育及精神健康等各方面推展的服務項目。亞美老人服務中心除了與橙縣衛生局合作之外，也與橙縣St. Joseph醫院、City of Hope醫院、MECCA、全美亞裔社區基金會等非營利組織攜手，為亞裔長輩提供新冠病毒檢測及居家隔離的相關資源。

新冠疫情對高齡長輩威脅最大，亞美老人服務中心在疫情初期就捐出20萬個口罩給橙縣各地的安養機構，隨後又組織一批義工，平日為居家的長輩送餐，並依節日送花、粽子、月餅等禮物，讓老人們在隔離中仍能感受到社區的溫情。

線上跨年晚會餘興節目是從歷年晚會中，精挑細選出令人回味的歌曲演唱、舞蹈、各族裔傳統服飾展演等，最後並加上跨年倒數，在線上歡欣迎接新年。

橙縣縣政委員Andrew Do說，亞美老人服務中心是橙縣抗疫的重要伙伴。（亞美老...
橙縣縣政委員Andrew Do說，亞美老人服務中心是橙縣抗疫的重要伙伴。（亞美老人服務中心提供）
國會議員Lou Correa盛讚亞美老人服務中心對社區的貢獻。（亞美老人服務中心...
國會議員Lou Correa盛讚亞美老人服務中心對社區的貢獻。（亞美老人服務中心提供）

橙縣 疫情 亞裔

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