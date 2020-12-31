我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州選舉倒數 共和黨籍參議員普度 接觸確診者必須隔離

2020年大回顧：疫情新常態下 生活5大改變

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

記者張宏／洛杉磯報導
陳先生Brea的工廠還在運轉著。（陳先生提供）
陳先生Brea的工廠還在運轉著。（陳先生提供）

新冠疫情下從事口罩生意，許多人憑著想像認為是穩賺不賠的生意。然而七旬華人陳先生二次創業，做本地口罩加工生意卻遭遇滑鐵盧，包括面臨聯邦食品暨藥物管理局（FDA）檢測延遲、亞馬遜貨品被下架等危機，導致百萬口罩被擠壓，工廠最多能堅持一個月。陳先生新年願望是希望能找到新的投資人和大的訂單。

今年70歲的Wing陳平安夜還在布瑞亞市（Brea）的口罩工廠忙碌著，來美國三十多年的他一直做印刷廠生意，兩年前想退休就把工廠賣掉。本來可以退休賦閒在家，但是因為碰上疫情，以3月時美國到處買不到口罩之故，台灣的朋友找到他和另外兩個夥伴，表示願意投資在美國開設工廠生產口罩。

陳先生表示，他不是想發疫情財，但一方面是覺得身體還有餘力，一方面是想長期做本地口罩生產線，以防下次疫情爆發時，美國本土買不到口罩，於是6月時買了兩條口罩生產線。台灣那邊的投資人最初說要投資150萬到200萬元，但最後只投資80多萬元；他和另外兩個朋友每人入股2.5萬元。兩條生產線大概30多萬元，購買的熔噴布材料則是價格比較貴的時候買的。當時只想著口罩生產出來，在亞馬遜出售或者賣給醫療機構，應該能掙到錢。

然而他們生產出來的口罩一開始沒有通過測試，無法在亞馬遜銷售。經過一個多月測試之後，終於可在亞馬遜上線。但他不了解為什麼過了一陣子又被拿下來。提及由於他負責技術，一位合夥人負責行銷，他被告知是亞馬遜不准賣個人防疫用品。就這樣他們的零售渠道被封鎖，沒人知道他們在做口罩。

他們試圖找尋批發商，但是中國大陸的口罩太便宜了，他們沒有價格優勢。生產線建立的半年裡只賣了兩個大單給中部的一家食品公司。陳先生說，他們試圖聯繫醫療機構，但是對方需要他們提供聯邦食品暨藥物管理局的501K認證資料。由於他們做FDA的各種認證已經花掉四萬元，要等501K認證還需更長的時間和更多的錢，但是台灣那邊的投資人卻表示不會繼續投資了。

目前布瑞亞的工廠還在運轉，每月租金6000元。陳先生說，目前工廠擠壓了一百多萬個口罩，所剩材料還能再做一百多萬個口罩。如果一個月內能有資金或訂單，就還能繼續做。如果沒有投資人把資金補上來，可能就關門了。他們口罩使用的熔噴布都是台灣進口，質量材質都屬上乘，但無奈沒有銷售渠道。

陳先生2021年的新年願望就是找到新的投資人和大訂單，提及當初想二次創業時，太太並不同意，覺得他一把年紀了不需要再這麼折騰。但是他想嘗試一下，覺得他做過印刷廠，每天都在機器旁邊走動，對機器也很熟悉，應該做得起來。

陳先生位於Brea的工廠。（陳先生提供）
陳先生位於Brea的工廠。（陳先生提供）
七旬華人陳先生二次創業做本地口罩加工生意。（陳先生提供）
七旬華人陳先生二次創業做本地口罩加工生意。（陳先生提供）
目前工廠擠壓著一百萬個口罩。（陳先生提供）
目前工廠擠壓著一百萬個口罩。（陳先生提供）
陳先生說他們的口罩熔噴布質量上乘。（陳先生提供）
陳先生說他們的口罩熔噴布質量上乘。（陳先生提供）

投資 亞馬遜 台灣

上一則

無視警告 南加洛縣基督教團體與遊民共慶新年聚會

延伸閱讀

亞馬遜搶攻podcast市場 買下熱門製作公司Wondery

亞馬遜搶攻podcast市場 買下熱門製作公司Wondery
疫情衝擊 美國2020年首批人口統計資料難產

疫情衝擊 美國2020年首批人口統計資料難產
優衣庫新點子 門市變成公園

優衣庫新點子 門市變成公園
反口罩群眾攜槍示威 新罕州長取消室外就職典禮

反口罩群眾攜槍示威 新罕州長取消室外就職典禮
大華府2020年新冠疫情大事紀

大華府2020年新冠疫情大事紀
福音歌手遊民巷演唱會 引眾怒

福音歌手遊民巷演唱會 引眾怒

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」爆發新冠疫情，但目前情況穩定。（記者王全秀子／攝影）

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

2020-12-25 19:56
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

2020-12-30 02:17
王先生拾起的冰雹如同玻璃彈珠一般大小，感嘆住在此地31年從未見過如此大的冰雹。（讀者提供）

彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界

2020-12-28 17:05
莫德納疫苗和輝瑞疫苗對不同族裔有不同效果？流行病專家稱，因為這兩個疫苗實驗的樣本太小，不足以把現在得出族裔的效果區別，作為科學結論。（檔案圖）

主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應

2020-12-24 17:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡

殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡