我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院決選前關鍵變數 參議員普度接觸確診者 隔離觀察

12港人案判刑 龐培歐批北京無權宣稱是強國

赴中國旅客31日起又有新規須遵守 有人表示已麻木

本報記者／洛杉磯報導
中國駐洛杉磯總領館網站在12月30日發布了如實申報，如實檢測的新提醒。（網站截圖）
中國駐洛杉磯總領館網站在12月30日發布了如實申報，如實檢測的新提醒。（網站截圖）

中國駐洛杉磯總領館網站在12月30日發布了「如實申報，如實檢測」的新提醒，規定自2020年12月31日起，所有從洛杉磯出發赴華的乘客，須在採樣現場認真填寫並簽署「赴華旅客健康狀況申報書」。

中領館網站上表示12月23日起，從洛杉磯出發乘客的雙檢測工作總體執行情況良好，但仍出現入境後新冠病毒檢測為陽性的個案病例。因此提醒有必要赴華人員注意，務必如實申報健康狀況，如實進行雙檢測。申報書指定採樣機構備有紙質版，填寫簽署後由採樣機構留存，如實申報近期身體健康狀況。

同時近期有相關症狀：在過去14日內，如有（過）發熱、咳痰、頭痛、咽痛、氣促、呼吸困難、胸悶、結膜充血、腹瀉或其它症狀的人員，建議及時檢測並就醫，在症狀消除後隔離14天或更長時間，經觀察無症狀後再進行雙檢測。且近日服用過退燒藥物：在過去72小時內服用過退燒藥、感冒藥等，建議自我隔離，在有關症狀消失，病癒停藥三天或更長時間，經觀察無症狀後，再進行雙檢測。

與新冠肺炎有密切接觸：在過去14日內，所在辦公室或住所如有人確診為新冠肺炎患者，或出現過前述所列症狀的人員，建議自我隔離並注意觀察，在隔離14天或更長時間，經觀察無症狀後再進行雙檢測。詳情可登錄http://losangeles.china-consulate.org/chn/lbyj/t1843581.htm

對於新規定，不少華人民眾表示已麻木。華人儲先生說，所有的規定背後只有一句話，就是不要回中國，給祖國添亂。如果基於雙檢測和14天隔離這麼嚴苛的標準之下，還有境外輸入案例，那就只能說明這些標準除了給普通人增加負擔以外毫無意義。規定只對聽話的普通百姓有意義，對那些有權有勢的人就只是擺設。他身邊就有一個中國有錢人的美國公民二代，暢通無阻的回到中國。

華人刁小姐最近父親病逝，她在申請人道主義簽證回中國。她說，即使拿到簽證，買到機票但加上回國的14天隔離，根本讓她趕不上參加葬禮。但是為人子女，她能怎麼辦？只能做自己能做的。這個世界沒有哪個國家比中國更難回去的祖國，這場疫情影響和破壞了無數家庭，誰來為這些悲劇買單和負責？

檢測 中國 華人

上一則

南加洛縣警局打擊大型「地下」聚會 逮捕200多人

下一則

無視警告 南加洛縣基督教團體與遊民共慶新年聚會

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」爆發新冠疫情，但目前情況穩定。（記者王全秀子／攝影）

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

2020-12-25 19:56
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

2020-12-30 02:17
王先生拾起的冰雹如同玻璃彈珠一般大小，感嘆住在此地31年從未見過如此大的冰雹。（讀者提供）

彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界

2020-12-28 17:05
莫德納疫苗和輝瑞疫苗對不同族裔有不同效果？流行病專家稱，因為這兩個疫苗實驗的樣本太小，不足以把現在得出族裔的效果區別，作為科學結論。（檔案圖）

主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應

2020-12-24 17:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡

殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡