赴中國旅客31日起又有新規須遵守 有人表示已麻木

中國駐洛杉磯總領館網站在12月30日發布了如實申報，如實檢測的新提醒。（網站截圖）

中國 駐洛杉磯總領館網站在12月30日發布了「如實申報，如實檢測 」的新提醒，規定自2020年12月31日起，所有從洛杉磯出發赴華的乘客，須在採樣現場認真填寫並簽署「赴華旅客健康狀況申報書」。

中領館網站上表示12月23日起，從洛杉磯出發乘客的雙檢測工作總體執行情況良好，但仍出現入境後新冠病毒檢測為陽性的個案病例。因此提醒有必要赴華人 員注意，務必如實申報健康狀況，如實進行雙檢測。申報書指定採樣機構備有紙質版，填寫簽署後由採樣機構留存，如實申報近期身體健康狀況。

同時近期有相關症狀：在過去14日內，如有（過）發熱、咳痰、頭痛、咽痛、氣促、呼吸困難、胸悶、結膜充血、腹瀉或其它症狀的人員，建議及時檢測並就醫，在症狀消除後隔離14天或更長時間，經觀察無症狀後再進行雙檢測。且近日服用過退燒藥物：在過去72小時內服用過退燒藥、感冒藥等，建議自我隔離，在有關症狀消失，病癒停藥三天或更長時間，經觀察無症狀後，再進行雙檢測。

與新冠肺炎有密切接觸：在過去14日內，所在辦公室或住所如有人確診為新冠肺炎患者，或出現過前述所列症狀的人員，建議自我隔離並注意觀察，在隔離14天或更長時間，經觀察無症狀後再進行雙檢測。詳情可登錄http://losangeles.china-consulate.org/chn/lbyj/t1843581.htm。

對於新規定，不少華人民眾表示已麻木。華人儲先生說，所有的規定背後只有一句話，就是不要回中國，給祖國添亂。如果基於雙檢測和14天隔離這麼嚴苛的標準之下，還有境外輸入案例，那就只能說明這些標準除了給普通人增加負擔以外毫無意義。規定只對聽話的普通百姓有意義，對那些有權有勢的人就只是擺設。他身邊就有一個中國有錢人的美國公民二代，暢通無阻的回到中國。

華人刁小姐最近父親病逝，她在申請人道主義簽證回中國。她說，即使拿到簽證，買到機票但加上回國的14天隔離，根本讓她趕不上參加葬禮。但是為人子女，她能怎麼辦？只能做自己能做的。這個世界沒有哪個國家比中國更難回去的祖國，這場疫情影響和破壞了無數家庭，誰來為這些悲劇買單和負責？