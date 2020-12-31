南加洛縣警局打擊大型「地下」聚會 逮捕200多人

洛杉磯縣警局打擊大型「地下」聚會，共逮捕200多人。（LASD）

洛杉磯 縣警局（LASD）在長達一個月的打擊大型「地下」聚會的行動中，共逮捕200多人。這一行動主要為了打擊那些不遵守防疫 準則的聚集活動。

這些聚會發生在洛杉磯縣多個城市，包括棕櫚谷市（Palmdale），洛杉磯市中心，康普頓市（Compton）。警方共逮捕235人，並繳獲七支非法武器。

12月的打擊行動包括前幾天曝光，5日在棕櫚谷市West Avenue 上6300號街區的大型聚會。單是這場聚會警方就逮捕了158人，繳獲非法武器六個。警方從人口販子手中解救出來一個17歲未成年。

另外在12月19、20日分別有兩起大型聚會被查，有67人被捕。

其中19日發生在洛杉磯市中心South Hewitt 街400號街區，在這起事件中，警方趕來之前發生了槍擊案，一名25歲男子被殺。20日那起聚會發生在凌晨12時30分，地點位於康普頓1916 E Rosecrans街。

在19日、20日這兩起逮捕行動中，包括60名成人和六名未成年被以過失罪檢控（misdemeanors），另有一名成年人以涉嫌持非法武器被捕。警方還在現場發現使用笑氣的證據。

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，這些逮捕行動都是為了減少疫情 傳播，保護弱勢群體。若有民眾有相關線索，歡迎舉報給警局。