我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍中央司令部：B-52H同溫層堡壘轟炸機在波灣巡邏

涉雇奴工 美海關扣押台灣漁船海產

加州第一起英國新冠變種病毒在聖地牙哥 沒有旅行史

本報編譯組╱綜合報導
加州第一起英國新冠變種病毒在聖地牙哥發現。（圖為聖地牙哥海邊；本報記者╱攝影）
加州第一起英國新冠變種病毒在聖地牙哥發現。（圖為聖地牙哥海邊；本報記者╱攝影）

加州聖地牙哥縣出現英國新冠肺炎變種病毒，確診者為一名男子，有關當局證實該名男子沒有旅行史。公衛專家認為，這表明變種病毒株可能已在社區傳播。

聖地牙哥的案件是三起已知，或涉嫌為被稱為「B.1.1.7」的英國新冠變種病毒的案件。媒體報導稱，駐紮在科羅拉多州的兩名國民警衛隊成員，被認為患有相同類型的感染。截至12月30日週三晚，已經確認了一個，而第二個仍在等待確認。

據悉，這種變種病毒不會比原始病毒更危險，但是在人與人之間更容易傳播。這種與發生在英國相似的新冠變種病毒，美國最初是周二於科羅拉多州發現。

聖地牙哥有關當局30日晚宣布，當地一個30多歲的男子週二確診新冠病毒，有關方面在30日凌晨3點對該案進行了快速的遺傳分析，證實了該病原體的存在。該病原體導致英國四分之三的人口（約4000萬人）進入了該國最嚴格的禁閉體系。

聖地牙哥縣流行病學部門醫學主任麥克唐納（Eric McDonald）博士說，這名聖地牙哥居民的報告顯示，他在生病之前沒有出國旅行，而且科羅拉多州的兩個病例也沒有人有旅行記錄。

由於沒有旅行證據，看來已被證實感染的人在其社區中感染了這種病毒，這強烈表明了英國的新冠變種毒株在人們意識到的社區中更加普遍。

變種病毒 聖地牙哥 英國

上一則

華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車

下一則

南加洛縣警局打擊大型「地下」聚會 逮捕200多人

延伸閱讀

台第2例英國變種病毒入侵！ 他2月至英國就學返台確診

台第2例英國變種病毒入侵！ 他2月至英國就學返台確診
科州、加州連爆病例…CDC：新冠變種病毒在美已人傳人

科州、加州連爆病例…CDC：新冠變種病毒在美已人傳人
英國6成確診是染變種病毒 跨年夜擴大封鎖

英國6成確診是染變種病毒 跨年夜擴大封鎖
Q&A／英國變種病毒入侵美 專家籲勿驚慌

Q&A／英國變種病毒入侵美 專家籲勿驚慌
變種病毒襲台 元旦起鎖國一個月

變種病毒襲台 元旦起鎖國一個月

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」爆發新冠疫情，但目前情況穩定。（記者王全秀子／攝影）

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

2020-12-25 19:56
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

2020-12-30 02:17
王先生拾起的冰雹如同玻璃彈珠一般大小，感嘆住在此地31年從未見過如此大的冰雹。（讀者提供）

彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界

2020-12-28 17:05
莫德納疫苗和輝瑞疫苗對不同族裔有不同效果？流行病專家稱，因為這兩個疫苗實驗的樣本太小，不足以把現在得出族裔的效果區別，作為科學結論。（檔案圖）

主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應

2020-12-24 17:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿
殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡

殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡