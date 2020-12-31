加州第一起英國新冠變種病毒在聖地牙哥 沒有旅行史

加州第一起英國新冠變種病毒在聖地牙哥發現。（圖為聖地牙哥海邊；本報記者╱攝影）

加州聖地牙哥 縣出現英國 新冠肺炎變種病毒 ，確診者為一名男子，有關當局證實該名男子沒有旅行史。公衛專家認為，這表明變種病毒株可能已在社區傳播。

聖地牙哥的案件是三起已知，或涉嫌為被稱為「B.1.1.7」的英國新冠變種病毒的案件。媒體報導稱，駐紮在科羅拉多州的兩名國民警衛隊成員，被認為患有相同類型的感染。截至12月30日週三晚，已經確認了一個，而第二個仍在等待確認。

據悉，這種變種病毒不會比原始病毒更危險，但是在人與人之間更容易傳播。這種與發生在英國相似的新冠變種病毒，美國最初是周二於科羅拉多州發現。

聖地牙哥有關當局30日晚宣布，當地一個30多歲的男子週二確診新冠病毒，有關方面在30日凌晨3點對該案進行了快速的遺傳分析，證實了該病原體的存在。該病原體導致英國四分之三的人口（約4000萬人）進入了該國最嚴格的禁閉體系。

聖地牙哥縣流行病學部門醫學主任麥克唐納（Eric McDonald）博士說，這名聖地牙哥居民的報告顯示，他在生病之前沒有出國旅行，而且科羅拉多州的兩個病例也沒有人有旅行記錄。

由於沒有旅行證據，看來已被證實感染的人在其社區中感染了這種病毒，這強烈表明了英國的新冠變種毒株在人們意識到的社區中更加普遍。