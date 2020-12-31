LAX開放專門建造的新冠檢測點 三至五小時有結果

洛杉磯國際機場開放三個新冠檢測點，且能快速得到檢測結果。（本報檔案照）

洛杉磯 國際機場 （LAX）31日宣佈啟用帶有現場實驗室的新冠病毒快速測試設施，該實驗室能夠在測試後三至五小時內得到結果。這項鼻拭子測試費用為125元，測試點由機場管理，機場官員稱專門建造的現場實驗室，是機場首創。

機場發言人Charles Pannunzio表示，該實驗室每天可處理約1000個測試，民眾將在測試後數小時內以電子方式接收結果。實驗室就在收集樣本的所在地，因此測試者可更快地完成測試，並得到結果。據悉測試開放時間為每天上午8時至下午6時。

測試設施和實驗室位於到達層（Arrivals level）的6號航廈對面的運輸集裝箱結構中，位於6號和7號停車摟之間。該建築物的外部有遮蓋物和地板標記，以確保排隊的人保持社交距離。

另外在機場2號航廈和國際航廈均有測試點，這些測試站點每天開放時間為上午8時至晚7時。實驗室會24小時運營，處理2號航廈和國際航廈測試點收集的樣本。

機場首席執行官Justin Erbacci表示，隨世界各地越來越多對到達旅客的新冠測試要求，並且隨旅客選擇採取措施以監控其飛行時的健康狀況，提供便捷和快速的測試服務，是洛杉磯國際機場有助於加強安全旅行的另一種方式。為了不斷創新和重塑機場體驗，他們與私營部門合作，建造並開設首個同類實驗室，該實驗室將提供可負擔得起，且價格合理的快速測試解決方案。

民眾若需要檢測 可提前預約，2號航廈和國際航廈的檢測點，有時候可能也會開放到場預約（walk-up appointments）。三個測試點預約詳情可訪問：https://bit.ly/3pC9UYV。