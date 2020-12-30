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華醫鬼門關走一遭戰勝新冠肺炎 但出院後仍有後遺症

本報記者／洛杉磯報導
吳承琮在洛杉磯北面一家醫院度過了近20天。（吳承琮提供）
吳承琮在洛杉磯北面一家醫院度過了近20天。（吳承琮提供）

「新冠病毒在我身上就像一輛極速行駛的火車，如果藥物沒起作用和良好身體素質，可能就無法剎住車了。」華人醫生吳承琮出院已半個月時間，但是電話那頭的他依然時不時的咳嗽。他說，走路一動就會呼吸苦難，還需要很長的時間才能恢復肺功能，不過能康復出院他已夠幸運。

吳承琮在朋友圈發表的「吳老醫生戰病毒記」文章，在社交網絡上被到處轉發和被不同的微信公眾號轉載，本報記者通過各種渠道聯繫到他本人，電話那端的吳先生說話很緩慢，能感覺說每說一句話肺部呼吸的困難，還時不時咳嗽。作為一個從新冠病毒鬼門關走一遭的人，他覺得能出院已很幸運。

他說，從感恩節前夕染病到現在有40天了。但記者聽他說話，依然不流暢利索，似因沒有痊癒不方便說太多話。他肺受到很大傷害，且年紀大恢復起來沒那麼快。提及網上轉載的文章都是被別人修改過的，他沒有授權給任何人在網上發表。文章是他寫的沒錯，但是文章第一段沒了，後面又添加新內容，就改變了他的初衷。他現在沒有精力和那麼多人去維權，他當醫生幾十年，名氣都是毫無用處的東西，他不需要成名，只是希望自己的意願不要被歪曲被利用，所以借助世界日報把自己的意思完整表達出來。

回想寫這篇文章的心路歷程，他說，當時他躺在洛杉磯北邊一家醫院的病床上，家屬不准許探視，如果自己闖不過去，可能連家人最後一面都見不到。萬幸能康復出院，希望文章能幫到華人去理解這個疾病。新冠病毒傳播速度非常快，現在是非常危險的階段，疫情平復至少需要半年時間，疫苗是遠水不解近渴。他住院那時已沒有床位，現在連急診室都沒有床位，朋友告訴他，現在醫生護士病房設備全部超過最大負荷，只能挑最重病人治療。現在得病很難講能夠得到治療。所以最好老實待在家裡，不要去任何地方。

來自中國江蘇的他來美國30多年，一直做急診室（ER）醫生，近幾年沒有再做ER醫師，是考慮到年紀大了不想有那麼多挑戰。結果遇到一個不聽話的病人，將病毒傳染給他和他的同事，整個區域有十人被感染。他說，每個人對這個病毒反應不同，多數人是無症狀，但是有10%的人有症狀，其中1.9%會死掉，且死亡不是只有長者，也有年輕人。

吳承琮形容新冠病毒是持續奔馳的火車，就看身體和病毒對抗的能力，及藥物是否起作用，有這兩樣，火車才能剎車。他身體一直很健康，住院住了十多天，但是沒嚴重到上呼吸機。作為醫生，他心裡清楚疾病到哪一步，當他住院一周，用藥後病情穩定下來，他就知道不會再壞。

他說，生命有太多未知的東西，有人信上帝，有人信菩薩，在病毒面前，他只相信科學。

吳承琮的體溫一度升到華氏99.2度。（吳承琮提供）
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