我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺害近百人 美國史上最殘暴連續殺人魔病亡

靈媒預言2021年：川普敗選「權勢」更大

南加洛縣疫情續升溫 30日總死亡破1萬 新增274死亡

【洛杉磯訊】
洛縣死亡病例破萬。 （美聯社）
洛縣死亡病例破萬。 （美聯社）

洛杉磯縣30日新冠死亡病例破萬，據洛縣衛生官員，目前洛縣每天總死亡人數的一半來自於新冠病人。

洛杉磯縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，目前洛縣每天約有150人死於新冠肺炎。幾乎趕上所有其他死因的每天平均約170人的死亡人數。她說，「最令人傷心的是，我們本可以更好地減少病毒傳播，本可以減少死亡人數。」

洛縣30日新增新冠死亡病例274人，其中包括部分系統上報滯後的數字。當天數字為疫情爆發以來，單日新增死亡人數最高的一天。目前洛縣總共新冠死亡人數為1萬56人。

目前洛縣平均每十分鐘就有一人死於新冠肺炎，這給洛縣法醫室造成嚴重負擔。洛縣縣政委員蘇麗斯（Hilda Solice）表示，「我們的法醫從醫院接收了太多屍體，已經沒有地方存放了。」她說，1月4日可能會有一支加州國民護衛隊的人來幫忙；可能會來六個人幫忙「行政、管理方面」，但不會帶來任何設備。

洛縣30日新增1萬392個新冠病例，洛縣累積病例達75萬6116人。費若表示，目前洛縣平均每天新增1萬3000個病例，是兩個月前的十倍多。

洛縣截至30日有7415正在住院的病人，其中有至少1500人在重症監護室。洛縣原有2500個重症監護床位，但隨病人增加，上周重症監護床位增加至3120個，其中45%的床位為新冠肺炎病人。上周洛縣非重症監護病床的病人中，有48%為新冠肺炎病人。

洛縣健康服務局局長加利（Dr. Christina Ghaly ）說，因為醫院床位爆滿，致使醫院外常有十輛以上救護車排隊入內，只好暫時在救護車內進行治療。她說，醫院目前不得不騰出空間，往往利用會議室，禮品店來治療病患。

洛縣 新冠肺炎 洛杉磯

上一則

世界晚報／共和黨反對加碼 紓困金案再陷僵局

下一則

65歲華醫吳承琮 大戰新冠病毒20天

延伸閱讀

病床不夠？南加洛縣官員呼籲州長再次將醫療船派駐洛縣

病床不夠？南加洛縣官員呼籲州長再次將醫療船派駐洛縣

直擊南加醫院 ICU滿載 屍體多到無處存

直擊南加醫院 ICU滿載 屍體多到無處存
ICU吃緊 輕症恐請出院 空出床位

ICU吃緊 輕症恐請出院 空出床位
洛縣醫院空床率0 除癌患難再收治

洛縣醫院空床率0 除癌患難再收治
洛杉磯港貨運量暴增

洛杉磯港貨運量暴增
MIT：15元時薪不夠在洛杉磯生存

MIT：15元時薪不夠在洛杉磯生存

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」爆發新冠疫情，但目前情況穩定。（記者王全秀子／攝影）

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

2020-12-25 19:56
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

人擠人 南加商場頻傳員工集體染疫

2020-12-24 02:17
王先生拾起的冰雹如同玻璃彈珠一般大小，感嘆住在此地31年從未見過如此大的冰雹。（讀者提供）

彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界

2020-12-28 17:05
莫德納疫苗和輝瑞疫苗對不同族裔有不同效果？流行病專家稱，因為這兩個疫苗實驗的樣本太小，不足以把現在得出族裔的效果區別，作為科學結論。（檔案圖）

主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應

2020-12-24 17:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…
剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉