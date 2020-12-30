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居家令延長雪上加霜 南加理髮店歇業房租薪資沒著落

記者丁曙／洛杉磯報導
疫情下的華人理髮師戴口罩作業。（記者丁曙／攝影）
疫情下的華人理髮師戴口罩作業。（記者丁曙／攝影）

「停業三星期還要再延長一個月，房租交不出啦！」 加州州長紐森29日下令南加州「區域居家避疫令」至少延長一個月，在美容美甲理髮等個人護理業丟下一顆震撼彈，華人業者叫苦不迭。年末節假季原是生意最好時機，被迫關門停業，如何交付房租、發放工資？

影音來源：記者丁曙

12月初州長下達第二波「區域居家避疫令」，南加地區的美容理髮店等在12月6日午夜關閉，原擬停業3周至12月28日重啟。但是，南加州醫院重症病房（ICU）空床率為零， 因此，相關護理服務行業接獲通知繼續歇業一個月。

阿罕布拉市理髮業者姜小姐說，今年3月至5月停業2個月，政府發放的小企業補助金僅僅是二個月房租，沒有其它任何津貼。這回第二次停業，政府還沒說要給補助金，目前一毛錢也沒有拿到。「我們不做生意沒收入，房租交不出，員工薪水也發不出！」

今年3月20日到5月26日，南加地區的理髮美容美甲業停工兩個月，姜小姐介紹，自夏季復工以來，剪頭髮業務仍然受限，她的店一周只做四天，每天七小時。所有客人都要電話預約，每天有人數限制，來早了就在門外等候，店內需要保持社交空間。理髮師和客人都要戴口罩，即使洗頭時也不能摘下。

面對當下又是一個月的停工期，姜小姐表示，「沒有辦法，只能苦撐等待」。上半年停工兩個月熬過來了，這次關店也可能兩個月。不過，她做這一行超過30年，有了一批熟客，少數客人有需要可按排在周末剪頭髮。「不過政府不允許，盯得很緊。」

然而，同行未必個個都能撐下來，在蒙市嘉偉街開髮廊的李女士則選擇關店。她原來租下一間店面，生意好的時候還僱了兩個員工，小有規模。可是疫情爆發後，髮廊停業，不做生意，沒有收入。但是，仍然要交房租，沒有進帳只有支出，時間一長就撐不住了。於是，李小姐選擇熄燈下崗，提前退休。她說，本來還可以做幾年，趕上天災人禍只好認命，休息一下也好，等等再看。

然而，當下美容美甲美髮界的從業人員，很少有年輕人，所以改行也不容易。一位50來歲的美甲女技師說，做她這一行的大多是中年以上者，如果現在重起爐灶，改行學藝，恐怕很難。中國有句老話，年過30不學藝，因為人到了一定歲數，學藝很難，事倍功半。明知這個行業有風險，遇上流行病導致關店，但是，現在也沒有其它選擇。

疫情下的華人理髮館營業新格局。（記者丁曙／攝影）
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南加 加州 居家避疫

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