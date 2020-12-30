病床不夠？南加洛縣官員呼籲州長再次將醫療船派駐洛縣

海軍「慈悲號」醫療船。（KTLA）

洛杉磯縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）30日表示，她已寫信給加州 州長紐森（Gavin Newsom），要求將國民警衛隊醫療人員和海軍「慈悲號」醫療船（Mercy Hospital Ship）派駐到洛杉磯縣，以緩解疫情 中醫療資源的短缺。

韓珍妮表示，她支持南加州公共服務聯合會要求更多醫護人員支援洛縣醫院的請求。目前醫院需要註冊護士，和在註冊護士監督下工作的有執照的職業護士（licensed vocational nurses ），呼吸類看護（respiratory care practitioners）。

韓珍妮在給州長的信中寫道，「我們的醫護人員精力透支，醫院也爆滿。他們需要支援。」「目前疫情是我們最不願看到的。我們需要盡可能多的醫護人員後援，我們需要慈悲號重新進入洛杉磯港 。」

根據韓珍妮辦公室，如果新冠疫情持續惡化，醫院恐將放棄一部分病人的治療。

「慈悲號」曾在3月27日進駐洛杉磯港，當時為了4月可能的疫情惡化做準備。這艘醫療船不做新冠病人診治，而是為了給醫院騰出更多床位收治新冠病人。「慈悲號」於5月15日返回常駐地聖地牙哥。

韓珍妮在信中表示，疫情最黑暗的時刻可能還未到來，隨著聖誕節結束和將到來的新年，疫情恐再次惡化。