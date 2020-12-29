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南加橙縣疫情每日破紀錄 但官員表示跡象顯示趨平穩？

橙縣訊
橙縣急診室門口搭了帳篷。（橙縣衛生局臉書）
橙縣急診室門口搭了帳篷。（橙縣衛生局臉書）

橙縣新冠病人住院人數繼續創造新的紀錄，雖有官員29日表示，有跡象表明，感恩節假期衍生的相關確診人數的激增，現在開始趨於平穩。但爾灣加大一名教授表示，很難說該縣是否已達到感恩節之後的疫情頂峰，但即使如此，聖誕節後另一波的疫情加重也可能即將到來。

自28日周一以來，該縣醫院新增75名確診病人，同時重症監護病房（ICU）增加20名病人。住院人數從28日的2031人增加至2106人，重症監護病房患者從453名增加到473名。

橙縣政府調整後的ICU病床供應量仍保持為零，且未經調整的數字從星期一的5.9％增加到星期二的8.9％。調整後的指標方便用於新冠病毒患者和非新冠病毒患者。

整個南加州地區的ICU容量都為零。橙縣報告了2453例新冠新增病例，總數累計至15萬2059例。死亡人數增加到1847人。

目前橙縣所有指標繼續保持在加州最嚴重的紫色等級。橙縣調整後每日每10萬例病例率從上周的51.8上升到本周的53.5。確診率從15.2％上升至16.9％。

橙縣政府執行長（CEO）Frank Kim表示，過去兩天該縣的確診率下降了十分之二，測試量達到了每10萬人703.6的歷史新高。但他不認為這樣就值得在山頂上大叫勝利。爾灣加大人口健康和疾病預防副教授安德魯·諾默（Andrew Noymer）表示，很難說該縣是否已達到感恩節頂峰，但即使如此，聖誕節也很可能帶來新一波的確診病例。

橙縣 爾灣加大 加州

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