我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國出現首起英國新冠變種病毒確診病例

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

洛杉磯一婦女進CVS拒戴口罩與人爭吵惹民憤

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯一婦女進入CVS商場拒絕戴口罩並且與人爭吵。（視頻截圖）
洛杉磯一婦女進入CVS商場拒絕戴口罩並且與人爭吵。（視頻截圖）

一位白人婦女日前進入CVS商場購物，她因為不戴口罩與店員和其他顧客發生爭吵，她稱自己沒有病也不想被人當作病人，她強調自己沒有瘋狂但是已經到達「爆發點」（Breaking Point）。這個爭吵場面被目擊者拍成影音上網，目前已突破百萬點閱率。

一位目擊者寫到，她和她的兒子當時就在洛杉磯這家CVS商店。洛杉磯現處於COVID-19病毒的震中央，每10分鐘就有1個人死亡。而這個女人拒絕戴口罩，並且與所有要求她戴口罩的人們爭吵。她表現出的自私自利使眾人大吃一驚。

該名拒絕口罩的婦女說，「我並不是說COVID不是真實的，我只是說我沒有病。 我沒有生病，無症狀傳播已被證明是一個神話，所以我為什麼要像病人一樣被對待？」她叫嚷，「這是一個謊言。 我告訴你，這是一個謊言，每個人都在買口罩。只要他們用這個謊言哄我們，只要我們遵守，情況就會一直持續下去。今晚，我已經達到了我的爆發點，我做了。」

在視頻中，第一段顯示該婦女站在雜誌架後面爭吵，其中有幾名CVS員工，他們反复懇求該女士要遵守口罩政策，「你為什麼不能遵守規則呢？」在第二段中，看到一名醫護人員顧客出面干預，試圖要她注意COVID-19病例已使洛杉磯的醫院人滿為患，讓她了解大流行的嚴重性。這位醫護人員說，「這是歷史上從未發生過的事情。」

多位讀者在推特留言：「您實際上是在通過呼吸殺死人。您設置的規範使所有人面臨風險。無論您是否相信，事實如此。」「您不相信人們快死了，還是不相信病毒具有傳染性？我真的不明白，我想了解你。」

洛杉磯 推特

上一則

南加州「區域居家避疫令」延長執行

延伸閱讀

南加州「區域居家避疫令」延長執行

南加州「區域居家避疫令」延長執行
38歲孕婦染新冠 7天後猝死

38歲孕婦染新冠 7天後猝死
疫情重災區 洛城問題出在哪？

疫情重災區 洛城問題出在哪？
泰國聖誕大象戴巨型口罩進校園 宣導防疫

泰國聖誕大象戴巨型口罩進校園 宣導防疫
MIT：室內社交距離、口罩未必安全

MIT：室內社交距離、口罩未必安全
海外青年志工 介紹台灣「防疫成功」模式

海外青年志工 介紹台灣「防疫成功」模式

熱門新聞

華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」爆發新冠疫情，但目前情況穩定。（記者王全秀子／攝影）

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

2020-12-25 19:56
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

人擠人 南加商場頻傳員工集體染疫

2020-12-24 02:17
9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
王先生拾起的冰雹如同玻璃彈珠一般大小，感嘆住在此地31年從未見過如此大的冰雹。（讀者提供）

彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界

2020-12-28 17:05
莫德納疫苗和輝瑞疫苗對不同族裔有不同效果？流行病專家稱，因為這兩個疫苗實驗的樣本太小，不足以把現在得出族裔的效果區別，作為科學結論。（檔案圖）

主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應

2020-12-24 17:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

琴聲絕響！「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝 享年86歲

琴聲絕響！「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝 享年86歲
傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經
彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界

彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界