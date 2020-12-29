洛杉磯一婦女進CVS拒戴口罩與人爭吵惹民憤

洛杉磯一婦女進入CVS商場拒絕戴口罩並且與人爭吵。（視頻截圖）

一位白人婦女日前進入CVS商場購物，她因為不戴口罩與店員和其他顧客發生爭吵，她稱自己沒有病也不想被人當作病人，她強調自己沒有瘋狂但是已經到達「爆發點」（Breaking Point）。這個爭吵場面被目擊者拍成影音上網，目前已突破百萬點閱率。

一位目擊者寫到，她和她的兒子當時就在洛杉磯 這家CVS商店。洛杉磯現處於COVID-19病毒的震中央，每10分鐘就有1個人死亡。而這個女人拒絕戴口罩，並且與所有要求她戴口罩的人們爭吵。她表現出的自私自利使眾人大吃一驚。

該名拒絕口罩的婦女說，「我並不是說COVID不是真實的，我只是說我沒有病。 我沒有生病，無症狀傳播已被證明是一個神話，所以我為什麼要像病人一樣被對待？」她叫嚷，「這是一個謊言。 我告訴你，這是一個謊言，每個人都在買口罩。只要他們用這個謊言哄我們，只要我們遵守，情況就會一直持續下去。今晚，我已經達到了我的爆發點，我做了。」

在視頻中，第一段顯示該婦女站在雜誌架後面爭吵，其中有幾名CVS員工，他們反复懇求該女士要遵守口罩政策，「你為什麼不能遵守規則呢？」在第二段中，看到一名醫護人員顧客出面干預，試圖要她注意COVID-19病例已使洛杉磯的醫院人滿為患，讓她了解大流行的嚴重性。這位醫護人員說，「這是歷史上從未發生過的事情。」

多位讀者在推特 留言：「您實際上是在通過呼吸殺死人。您設置的規範使所有人面臨風險。無論您是否相信，事實如此。」「您不相信人們快死了，還是不相信病毒具有傳染性？我真的不明白，我想了解你。」