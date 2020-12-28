我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傅聰父文革時自縊 寫給兒的家書成了中國父母聖經

美公布禁止投資中企指引 定義趨嚴擴及子公司

華人自建PPE捐贈網站一炮而紅 吸引主流大公司捐贈

記者鄭敖天/洛杉磯報導
孔德宇（Deyu Kong）照片。（孔德宇個人網站）
孔德宇（Deyu Kong）照片。（孔德宇個人網站）

疫情期間，許多亞裔憑藉聰明才智和社會資源，為美國抗疫做出巨大貢獻，其中蔡凱仁（Karen Tsai）和孔德宇（Deyu Kong）便是佼佼者。他們努力建設的個人防護設備（Personal Protective Equipment）捐贈網站donateppe.org，在不到一年內，成長為一個醫療防護物資捐贈品超過百萬件的大型慈善網絡。

不但幫助美國境內數百家醫院、敬老院和街友庇護所度過難關，捐贈對象更開始向海外擴展。同時連諸如福特（Ford）這樣的大捐助者，也找上門來，請他們幫助尋找捐贈對象。

談到建立網站一事，蔡凱仁和孔德宇都表示，都沒有想到3月時的一段善念，最終造就了一個如此成功的非盈利慈善組織。蔡凱仁表示，作為醫生的她最初聯繫從事工程行業的孔德宇時，目標不過是建立一個可以幫助地方醫院的捐贈網站。但當網站開始運行後，兩人都意識到可以通過這個平台幫助更多人。

孔德宇說，他們最初捐助的對象都是在加州境內。但隨紐約疫情不斷惡化，逐漸萌發了將援助之手伸向外州的想法。在與紐約慈善組織接洽後，來自donateppe.org的第一批援助物資成功抵達了當時在疫情中心的紐約，這一成功嘗試不僅令他們信心大增，也讓更多人知道了donateppe.org的名字，從而讓福特（Ford）等大捐助者找上門來，請他們幫助尋找捐贈對象。

蔡凱仁表示，donateppe.org的成功，離不了志願者和全美各地的合作夥伴的努力。在疫情最嚴重時，該網站有來自各行各業的近數十名志願者參加，其中既有還在讀書的醫學院學生，也有在華盛頓的知名律師。在他們的幫助下，該網站很快便完成了非盈利組織的註冊，捐贈活動也逐漸走上正軌。通過與來自各地的慈善組織合作，從該網站籌到的醫用器具被迅速送往全美各地急需醫療防護器具的醫院、敬老院、街友庇護所和食品銀行，為成千上萬的美國人提供急需的醫療保護。

在談到創建該網站的感受時，孔德宇表示，他最驕傲的是看著donateppe.org在大家努力下一點點成長起來。擁有工程師背景的他在建立網站時，曾經連續多日不睡，下班後就立即投入網站設計工作。而在網站成功建立後，如雪花般的求助郵件也超出倆人的意料。儘管在創建和運營網站期間付出很多辛勞，孔德宇依然表示，為充滿熱情的事業付出，永遠是值得的。

在談到該網站的未來時，蔡凱仁說，隨著美國醫院醫療用具的配給逐漸充足。他們的捐助對象也開始逐漸向社區轉移。同時，也開始與海外的慈善組織合作，向急需醫療物資的非洲國家和南美洲國家捐獻各種醫療防護用具。只要疫情沒有消失，那麼donateppe.org的使命就不會結束。

蔡凱仁（Karen Tsai）照片。（蔡凱仁提供）
蔡凱仁（Karen Tsai）照片。（蔡凱仁提供）
donateppe.org網站主頁截圖。（網站截圖）
donateppe.org網站主頁截圖。（網站截圖）

疫情 美國 紐約

上一則

因入籍改名 會影響領取紓困金的資格？

延伸閱讀

分析師：Apple Car有3大不確定 最快2025才會推出

分析師：Apple Car有3大不確定 最快2025才會推出
疫情期劫車頻傳 退休消防員遭3匪射殺

疫情期劫車頻傳 退休消防員遭3匪射殺
駐中國大使 拜登考慮提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

駐中國大使 拜登考慮提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」
劫車橫行！掏槍自衛遭搶匪槍殺 芝警公布影片尋兇手

劫車橫行！掏槍自衛遭搶匪槍殺 芝警公布影片尋兇手
美航復飛737 Max 挪威郵輪停航至3月 福特銷量減逾20%

美航復飛737 Max 挪威郵輪停航至3月 福特銷量減逾20%
推電動皮卡？Nissan傳考慮和底特律電動車業者洽談

推電動皮卡？Nissan傳考慮和底特律電動車業者洽談

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59
療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」爆發新冠疫情，但目前情況穩定。（記者王全秀子／攝影）

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

2020-12-25 19:56
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

人擠人 南加商場頻傳員工集體染疫

2020-12-24 02:17
莫德納疫苗和輝瑞疫苗對不同族裔有不同效果？流行病專家稱，因為這兩個疫苗實驗的樣本太小，不足以把現在得出族裔的效果區別，作為科學結論。（檔案圖）

主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應

2020-12-24 17:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元
女童哭鬧！送醫檢查身體驚見「一隻豬」 醫師也傻眼

女童哭鬧！送醫檢查身體驚見「一隻豬」 醫師也傻眼
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變
1張圖看疫情：美確診破1913萬例 德州逼近170萬

1張圖看疫情：美確診破1913萬例 德州逼近170萬