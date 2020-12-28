華人自建PPE捐贈網站一炮而紅 吸引主流大公司捐贈

孔德宇（Deyu Kong）照片。（孔德宇個人網站）

疫情 期間，許多亞裔憑藉聰明才智和社會資源，為美國 抗疫做出巨大貢獻，其中蔡凱仁（Karen Tsai）和孔德宇（Deyu Kong）便是佼佼者。他們努力建設的個人防護設備（Personal Protective Equipment）捐贈網站donateppe.org，在不到一年內，成長為一個醫療防護物資捐贈品超過百萬件的大型慈善網絡。

不但幫助美國境內數百家醫院、敬老院和街友庇護所度過難關，捐贈對象更開始向海外擴展。同時連諸如福特（Ford）這樣的大捐助者，也找上門來，請他們幫助尋找捐贈對象。

談到建立網站一事，蔡凱仁和孔德宇都表示，都沒有想到3月時的一段善念，最終造就了一個如此成功的非盈利慈善組織。蔡凱仁表示，作為醫生的她最初聯繫從事工程行業的孔德宇時，目標不過是建立一個可以幫助地方醫院的捐贈網站。但當網站開始運行後，兩人都意識到可以通過這個平台幫助更多人。

孔德宇說，他們最初捐助的對象都是在加州境內。但隨紐約 疫情不斷惡化，逐漸萌發了將援助之手伸向外州的想法。在與紐約慈善組織接洽後，來自donateppe.org的第一批援助物資成功抵達了當時在疫情中心的紐約，這一成功嘗試不僅令他們信心大增，也讓更多人知道了donateppe.org的名字，從而讓福特（Ford）等大捐助者找上門來，請他們幫助尋找捐贈對象。

蔡凱仁表示，donateppe.org的成功，離不了志願者和全美各地的合作夥伴的努力。在疫情最嚴重時，該網站有來自各行各業的近數十名志願者參加，其中既有還在讀書的醫學院學生，也有在華盛頓的知名律師。在他們的幫助下，該網站很快便完成了非盈利組織的註冊，捐贈活動也逐漸走上正軌。通過與來自各地的慈善組織合作，從該網站籌到的醫用器具被迅速送往全美各地急需醫療防護器具的醫院、敬老院、街友庇護所和食品銀行，為成千上萬的美國人提供急需的醫療保護。

在談到創建該網站的感受時，孔德宇表示，他最驕傲的是看著donateppe.org在大家努力下一點點成長起來。擁有工程師背景的他在建立網站時，曾經連續多日不睡，下班後就立即投入網站設計工作。而在網站成功建立後，如雪花般的求助郵件也超出倆人的意料。儘管在創建和運營網站期間付出很多辛勞，孔德宇依然表示，為充滿熱情的事業付出，永遠是值得的。

在談到該網站的未來時，蔡凱仁說，隨著美國醫院醫療用具的配給逐漸充足。他們的捐助對象也開始逐漸向社區轉移。同時，也開始與海外的慈善組織合作，向急需醫療物資的非洲國家和南美洲國家捐獻各種醫療防護用具。只要疫情沒有消失，那麼donateppe.org的使命就不會結束。