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美公布禁止投資中企指引 定義趨嚴擴及子公司

因入籍改名 會影響領取紓困金的資格？

記者李雪／洛杉磯報導
川普總統27日晚終於簽署了規模9000億元的疫情經濟紓困法案。(美聯社)
川普總統27日晚終於簽署了規模9000億元的疫情經濟紓困法案。(美聯社)

第二波的經濟紓困計畫幾經波折後，川普總統27日晚終於簽署了規模9000億元的紓困法案，其中有關大家關心的紓困金仍維持在600元。雖然國會眾議院28日通過將紓困金上調為2000元，但截至目前也有納稅人尚未拿到第一波的紓困金。有會計師指出，有客戶是因為入籍時改名，因與報稅時的名字不一樣，以致尚未拿到第一筆1200元的紓困金。

會計師施啟祥表示，國稅局顯示還有2%的民眾因種種原因還沒有拿到第一張1200元支票。建議沒有拿到支票且覺得符合規定的民眾，盡量在今年找出沒有拿到的原因。比如他就有客戶是因為入籍時改了名字，報稅時名字不同而造成的。總之找出原因後，在明年報稅季開始之前解決掉，避免趕上國稅人員繁忙，這樣錢可以拿得快一點。

他也指出系統漏洞，一些民眾因為2019年收入比2018年高，但領取紓困支票時希望能以2018的收入為準，以便多領錢，於是2019年的稅遲遲不報，甚至拖到現在。

他提到，川普簽署的法案版本和之前國會表決通過的版本，在影響到大眾的部分沒有什麼變化。其中有關紓困金600元，雖然華府對是否提高至2000元爭論不休，且眾議院28日已經通過，就等參議院同意，但他認為概率不大。

張青則表示，若是因為税表上有其他家庭成員有個人報稅識別號碼（ITIN號），而沒有拿到第一張支票的民眾，明年報稅時國稅局會補上。這次就不會有ITIN號的問題，只要是有社安號的家庭成員都可以拿到。但若家裡成年人都無社安號，只有孩子有，那就無法拿到。

紓困金 報稅 支票

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