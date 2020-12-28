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華女檢舉他人未戴口罩 被對方尾隨要她滾回中國

爾灣市訊
一名華裔女子檢舉未戴口罩白人男子，結果被尾隨到停車場辱罵。（網路截圖）
一名華裔女子檢舉未戴口罩白人男子，結果被尾隨到停車場辱罵。（網路截圖）

一名華裔女子週末在爾灣與托斯汀交界的Tustin Market Place購物時，因檢舉一名未戴口罩的白人男子，結果被尾隨到停車場辱罵「滾回中國、滾回你家」，女子當場用手機拍下視頻，引起網民紛紛指責種族歧視的仇恨言論。

影音來源：讀者推特轉發

根據當事人在社交網站上的發文，她週末在托斯汀市（Tustin）一家連鎖化妝品專賣店購物結帳時，發現站在她身後的一名白人男子沒有戴口罩，也沒有與她保持六呎距離，她向店員反映後，店員請她使用另一個結帳出口。當她走到停車場時，該名男子指著她罵「滾回中國、滾回你家」，看到她拿出手機錄影更加生氣，威脅要對她動手，並嘲笑說「錄影也沒有用，謝謝你給我的國家帶來新冠病毒！」，幸好她立即關上車門，而罵人的男子也開著及普車揚長而去。

當事人將這段錄影上傳之後，引起許多網民議論紛紛，有人根據錄影肉搜找出罵人的男子是住在爾灣市的一名健身教練，紛紛在與他有關的網頁上給予負評，其中幾個與他相關的網頁28日已下架。

爾灣市議員郭正明（Anthony Kuo）表示，此一事件發生在與爾灣市只有一街之隔的托斯汀市，當事人已向托斯汀警局報案，也引起爾灣市警局及橙縣人際關係委員會重視，正進一步調查中。

郭正明說，他的父母與家人自1978年搬到爾灣，自認是美國本地人，爾灣市一直以多元文化、族裔和平共處為傲，他對在爾灣周邊仍有人公開歧視華裔的事件表達強烈譴責，但他也強調這種人屬於少數。

國會眾議員波特（Katie Porter）在28日上午發出的推特也指出，錄影地點就在她非常熟悉的商場中，在我們的社區看到明目張膽的種族歧視行為令她氣憤又傷心，她與亞裔居民站在一起，不能容許社區存在仇恨言論。

爾灣 種族歧視 中國

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