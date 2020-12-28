南加迎來今冬首場暴雨 還有大降溫

南加迎來冬季暴風雨，氣溫驟減。（讀者提供）

「來了來了，它終於來了」，南加州 28日凌晨迎來今年冬天第一場暴雨 ，讓不少期盼下雨的民眾喜出望外。這也讓民眾一覺醒來後，終於感受到冬天的味道，濕滑的道路，部分地區的積水和山上的積雪，氣象預報員預計，零星的陣雨會持續整周。國家氣象局提醒，加州西南地區的居民保持警惕並留意最新天氣狀況和預報。

儘管某些地區似乎整夜都在下雨，但截至周一（28日）清晨，國家氣象局表示，洛縣 大部分地區的降雨不足一英寸，包括阿罕布拉和聖蓋博水壩及山區。但是預計到周一晚上的陣雨可能加大降雨量。

國家氣象局28日中午指出，冷空氣預計在28日晚影響加州西南部地區，且持續至29日（周二）清晨，遍及洛縣和范杜拉縣（Ventura）等地。預計5000呎以上地區會有積雪，3000英尺及以上區域將有雷暴。民眾應避免前往山上旅行，但如有必要請攜帶雪鏈和救生裝備。

洛縣，范杜拉和聖塔芭芭拉縣山區的冬季暴風雨警告將持續至28日午夜。雷暴還將產生短暫的傾盆大雨，降雨也讓部分地區發生積水現象，譬如10號公路與艾爾蒙地市附近區域。預報員警告稱，日前發生山火的地區，可能存在山體滑坡危險。因此民眾駕車出行要小心路滑，雨天減速，並預留足夠剎車時間。

此次風暴大部分會在29日之前從洛縣地區轉移，氣象預報員預計，29日至2021年1月1日（周五）會有陣風，給時速可高達50哩。在一些山區和海拔較低地區，濕度水平也會下降。

聖塔芭芭拉和聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo）的部分地區降雨量多，超過1.5吋。對於那些想去山上賞雪、滑雪的民眾來說，像是高山雪场（Mountain High）積雪達10英吋，松樹山（Pine Mountain）大約有6英吋，海拔較低的Frazier公園約有4英寸。

國家氣象局表示，大量的破壞性泥石流的威脅很小，但並非毫無可能。暴風雨正在從聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo）向東南方向移動。洛縣北部的葡萄藤地區一整天都會持續降雪，氣溫保持相對低溫。洛縣針對部分地區發出寒冷天氣警報至29日或30日結束，譬如蘭卡斯特（ Lancaster）、威爾森山（Mt. Wilson ）、聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley），這些地區在夜間可能會接近冰點或低於冰點的溫度。

洛縣公共衛生局呼籲，逗留在戶外的民眾多穿衣服，穿戴帽子、圍巾、手套和襪子保暖；問候獨居且行動不便的親朋好友及鄰居；將寵物帶入室內，不要讓它們在室外過夜。