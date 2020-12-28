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南加孕婦出現新冠症狀7天後 猝死家中

鮑爾溫公園訊
洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia）居民Cindy Zepeda（中）確診新冠3日後，猝死家中。女兒Scheccid Zepeda（左）遠在日本駐地，無法迅速回家。（Scheccid Zepeda提供）
洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia）居民Cindy Zepeda（中）確診新冠3日後，猝死家中。女兒Scheccid Zepeda（左）遠在日本駐地，無法迅速回家。（Scheccid Zepeda提供）

洛杉磯縣蒙羅維亞（Monrovia）居民Cindy Zepeda確診新冠3日後，猝死家中。她38歲，懷有身孕且患有糖尿病，從出現新冠症狀到殞命僅7天。醫師認為，雖然懷孕的確有加重新冠病情的可能，但目前相關數據不足，無法得出懷孕就會使病情變重的結論。不過還是需要提醒孕婦，需時刻留意是否有呼吸不暢的狀況。

據帕沙迪納星報報導，Cindy Zepeda在凱瑟醫療機構(Kaiser Permanente)位於鮑爾溫公園市的醫院電話服務中心（call center）工作。Cindy是一名單親媽媽，女兒Scheccid Zepeda是美國陸軍，目前正在日本的駐地服役。

Scheccid表示，她的母親在7月中旬出現新冠症狀，起初並未立即做檢測；而是在症狀出現3天後，母親才前往做檢測，並在次日確證為陽性。確診新冠後，母親曾因肺部疼痛且呼吸困難前往急救中心（ER），但醫師在診斷後讓她回家養病。

母親確診新冠的消息，讓遠在日本駐地的Scheccid心急如焚。Scheccid已經決定要回家照顧母親，但因種種原因，無法在很短時間內趕回。母女倆遂保持電話聯繫，直至母親確診新冠3日後，Scheccid發現無法再聯繫上母親，並隨後得知母親已猝死家中。

洛杉磯加大（UCLA）醫學中心家庭醫學科（Obstetrics and Gynecology）主任Erin Saleeby表示，的確有懷孕的女性感染新冠後，病情變得非常嚴重的案例，但數量並不多。在上述病例中，糖尿病也可能是導致她病情迅速加重的原因。

Saleeby強調，懷孕的確有可能導致新冠病情加重，因此孕婦需要時刻留意自身的健康狀況；假如在做簡單工作時，就感覺呼吸困難，這就需要留意並報告其醫師。

洛杉磯加大 檢測 糖尿病

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