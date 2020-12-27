我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽了紓困與支出法案！政府周二免關門

投資人美夢一場空？螞蟻集團可能出現的3情境

田納西州首府爆炸案牽連到南加一娛樂業女性高管

洛杉磯訊
爆炸案發生在25日早上6時40分納許維爾市區停放的一輛RV上，爆炸破壞了AT＆T大樓。（美聯社）
爆炸案發生在25日早上6時40分納許維爾市區停放的一輛RV上，爆炸破壞了AT＆T大樓。（美聯社）

洛杉磯娛樂業高管Michelle Swing，從田納西州一名男子那裡免費獲得兩棟房屋，官方稱那名男子，是造成田納西州首府納許維爾市中心聖誕節爆炸案的原因。

聯邦調查局（FBI）官員27日表示，他們相信現年63歲的Anthony Quinn Warner是爆炸案的主犯。爆炸發生在25日早上6時40分納許維爾市區停放的一輛RV上，爆炸破壞了AT＆T大樓，並干擾了南部幾個州的手機服務及警察和醫院的通訊。

Warner死於炸彈襲擊中，沒有跡象表明有其他人捲入這一罪行。據The Daily Mail26日晚報導，Warner於2019年1月將價值24萬9000元的房屋轉移給29歲的Michelle Swing，上個月又將16萬元的房屋轉移給Swing。

據說，Swing將第一所房子移交給了另一個人。聯邦調查局特工26日對這棟價值16萬元的房屋進行搜查，作為爆炸案調查的一部分。 Swing告訴媒體，她不知道最近的這筆房屋轉讓。在田納西州，可以在未經他人同意或未簽名的情況下將財產抵押給他人。她沒有買這個房子，Warner只是在她不知情下將房子賣給了她。所以這對她來說很奇怪，那就是她所能說的。

田納西州 警察 聖誕節

上一則

南加華人區爾灣治安亮紅燈？ 男子遭持刀襲擊受傷

下一則

南加內陸居民區突發火災40人撤離

延伸閱讀

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認

納許維爾爆炸案 炸彈客身分確認
加州受疫情打擊至巨 經濟反彈倒數第七

加州受疫情打擊至巨 經濟反彈倒數第七
田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅

田納西聖誕爆炸案才過 紐約帝國大廈又傳炸彈威脅
防恐襲爆炸 紐約市警幾周前就高度戒備

防恐襲爆炸 紐約市警幾周前就高度戒備

疑自殺炸彈…63歲男涉田州爆炸案 日前轉移房產

疑自殺炸彈…63歲男涉田州爆炸案 日前轉移房產
中西部疫情趨緩 南六州確診爆增 田納西州成最新重災區

中西部疫情趨緩 南六州確診爆增 田納西州成最新重災區

熱門新聞

9000億元新紓困法案幾近達成協議，包括第二波紓困金的發放。(美聯社)

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

2020-12-21 16:53
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

2020-12-26 14:30
劉先生自己打造的魚池，上百尾錦鯉暢遊其中。（記者楊青／攝影）

南加華人後院五層樹屋 如世外桃源

2020-12-21 19:59
療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」爆發新冠疫情，但目前情況穩定。（記者王全秀子／攝影）

南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

2020-12-25 19:56
南加部分商圈因限制室內購物人數，出現消費者大排長龍的景象。（記者陳開／攝影）

人擠人 南加商場頻傳員工集體染疫

2020-12-24 02:17
莫德納疫苗和輝瑞疫苗對不同族裔有不同效果？流行病專家稱，因為這兩個疫苗實驗的樣本太小，不足以把現在得出族裔的效果區別，作為科學結論。（檔案圖）

主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應

2020-12-24 17:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周
1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡

1張圖看疫情：美確診破1900萬例 33.2萬亡
澳主持：中禁澳煤致10億人捱凍 中網友：笑死人

澳主持：中禁澳煤致10億人捱凍 中網友：笑死人
南航「英雄機長」猝逝 6年前成功迫降救200多人

南航「英雄機長」猝逝 6年前成功迫降救200多人
牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？