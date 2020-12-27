田納西州首府爆炸案牽連到南加一娛樂業女性高管

爆炸案發生在25日早上6時40分納許維爾市區停放的一輛RV上，爆炸破壞了AT＆T大樓。（美聯社）

洛杉磯娛樂業高管Michelle Swing，從田納西州 一名男子那裡免費獲得兩棟房屋，官方稱那名男子，是造成田納西州首府納許維爾市中心聖誕節 爆炸案的原因。

聯邦調查局（FBI）官員27日表示，他們相信現年63歲的Anthony Quinn Warner是爆炸案的主犯。爆炸發生在25日早上6時40分納許維爾市區停放的一輛RV上，爆炸破壞了AT＆T大樓，並干擾了南部幾個州的手機服務及警察 和醫院的通訊。

Warner死於炸彈襲擊中，沒有跡象表明有其他人捲入這一罪行。據The Daily Mail26日晚報導，Warner於2019年1月將價值24萬9000元的房屋轉移給29歲的Michelle Swing，上個月又將16萬元的房屋轉移給Swing。

據說，Swing將第一所房子移交給了另一個人。聯邦調查局特工26日對這棟價值16萬元的房屋進行搜查，作為爆炸案調查的一部分。 Swing告訴媒體，她不知道最近的這筆房屋轉讓。在田納西州，可以在未經他人同意或未簽名的情況下將財產抵押給他人。她沒有買這個房子，Warner只是在她不知情下將房子賣給了她。所以這對她來說很奇怪，那就是她所能說的。