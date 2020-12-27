疫情下百業蕭條 但這家華資公司因轉型成功成長數倍

圖為Fulgent和洛縣合作的節日在家自測套裝。（取自洛縣衛生局官網）

在疫情 衝擊下，多數行業生意蕭條，但許多醫療相關行業則逆勢成長。華資Fulgent Genetics新冠檢測 實驗室即證明，企業想要抓住機遇成長，必須反應夠快和超前佈局。這家測驗公司疫情前原本是做基因檢測，疫情期間轉型檢測新冠病毒，沒幾個月即成為洛杉磯縣檢測量最大的實驗室之一。

「最近特別忙」，Fulgent Genetics檢測實驗室負責人高漢林，在聖誕節 後的周末仍在加班。「現在都是一周七天、一天24小時三班倒檢測樣品，過節都是full staff（全員上班）」，每天大約要檢測7、8萬個樣品。

「最近都是感恩節聚會（感染）的」，他表示，南加州目前是今年以來疫情最嚴重的時候。而聖誕節「似乎更厲害」，他表示實驗室目前已經在為聖誕節和新年聚會之後的疫情激增做準備了，「今天剛升級完系統」，實驗室又在添置設備、試劑，「估計聖誕節（造成病例）會更多」。

該公司因為有RT-PCR和NGS（高通量測序）的檢測技術，原本用於做基因檢測，疫情期間便轉型檢測新冠病毒。這家位於天普市的華人企業，短短數月之間成為洛杉磯縣檢測量最大的實驗室之一，迅速覆蓋了整個南加。

想要抓住機遇逆勢成長，也需要有充足的準備。高漢林表示，早在年初該公司在中國的分公司就在幫助協和醫院、中科院等機構做檢測，建立檢測方法。當時美國還沒有爆發疫情，但也籌備了起來，「就是in case（以防萬一）能幫上忙」。

美國疾控中心（CDC）3月將檢測權限下放後，Fulgent Genetics當月就迅速提交並獲批了NGS檢測的緊急使用授權（EUA）。隨後5月初時又獲批了RT-PCR的EUA，當時正好洛杉磯疫情越發嚴重，公司便主動聯絡洛縣政府幫忙檢測，縣府便同意試著合作。隨後合作順利，便開始把越來越多檢測點收集到的樣品轉到該實驗室。目前根據洛縣每周發布各實驗室檢測量，Fulgent通常都排在前兩名。

根據洛縣政府7月底發布的訊息，縣府還採用了Fulgent的網絡預約系統。高漢林表示，因為原本公司做健康方面的基因檢測，包括一些腫瘤、心臟病，以及新生兒、孕前篩檢等，因此有建立一個預約系統。為應對疫情，公司便將新冠檢測也加入系統，並且改造升級提供縣府使用。

Fulgent也同時積極和其他縣合作，從南加州地區擴展到北加州乃至外州， 8月宣布在休士頓新建一個實驗室。「一般（新建實驗室）需要一年」，高漢林表示，但因檢測需求量大，實驗室在短短兩個月就完成了所有配置工作開始運營。

Fulgent Genetics公司在2011年於天普市成立，2016年在那斯達克上市，一直專精遺傳和基因檢測。今年以來該公司成長速度驚人，員工從疫情前的150人成長到了500人，無論是營業額還是樣本數都是之前的幾十倍，而給股票市場公開的預期也一調再調，從今年初預計3600萬元，最近上調到3億元。

高漢林認為，公司在變化莫測的疫情面前反應非常快，因預感到需求量大，於是將精力和大部分資金都投到新冠檢測上，包括購入大量設備等。而最近發現病毒出現突變，實驗室馬上做測試，確定現在這個檢測方法是可以測到的。而在檢測方式上，從年初到現在也改良許多，如今包括收集唾液樣本或淺的鼻拭子採樣都可測到，他表示，現在平均一微升裡有0.3個病毒就可以測到。

最近洛縣和橙縣都和Fulgent合作，推出節假日在家自行檢測的套裝，民眾可在縣府網站上預定，公司會將套裝寄到家中，民眾收集完樣品後寄回實驗室便可很快得到結果。

疫苗面世後，實驗室已在準備迎接大量的抗體檢測需求，因為施打疫苗後民眾都希望知道自己是否產生了抗體。高漢林表示，「我們也在準備疫苗接種需要的中和抗體檢測，及疫情後的其他方向的佈局」。