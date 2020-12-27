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不要命？南加洛縣富豪區餐館 擬抗命辦大規模除夕私宴

洛杉磯訊
作家Alissa Walker在推特上發布了一張邀請函。（推特截圖）
作家Alissa Walker在推特上發布了一張邀請函。（推特截圖）

在活動邀請在社交媒體廣泛流傳之後，南加洛杉磯比佛利山（Beverly Hills）官員譴責了一家餐廳的原定計劃，該餐廳原訂在除夕舉辦一場以「speakeasy」（禁酒令時期的非法酒吧）為靈感的室內晚宴。

據「洛杉磯時報」報導，聖誕節當天，作家Alissa Walker在推特上發布了一張邀請函的照片，她被邀請到比佛利山莊餐廳La Scala，而該餐廳因「沙拉和名流雲集而聞名」。Walker顯示的帖子已被廣為流傳，她表示邀請函被塞在餐館的外賣袋中。

邀請函寫道，「歡迎回到20年代的禁酒令」，並描述其「speakeasy」的除夕晚宴計畫。邀請函上寫道，「如果您對此感興趣，請盡快告訴我們」，「如果有足夠的興趣，我們會盡快與您聯繫以確保預訂。請保持謹慎，但要告訴所有朋友」。

根據加州和洛縣規定，比佛利山地區在居家禁令範圍中，「任何規模」的私人聚會都受到限制，除了外賣和送貨服務外，餐館被迫關閉其室內和室外運營。比佛利山警局回應表示正在處理此事，該局在推特上發布了聯繫信息，以便人們「舉報其他與新冠相關的違規行為」。比佛利山發言人Keith Sterling表示，市府官員已在平安夜與餐廳聯繫，處理其除夕活動的計畫。

比佛利山 洛杉磯 推特

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