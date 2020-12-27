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加州受疫情打擊至巨 經濟反彈倒數第七

洛杉磯訊
加州受疫情打擊，成為全美經濟反彈倒數第七的州。（Bureau of Economic Analysis圖片）
加州受疫情打擊，成為全美經濟反彈倒數第七的州。（Bureau of Economic Analysis圖片）

美國商務部經濟分析局的商業衡量指標顯示，新冠疫情對加州經濟影響巨大，加州在2019年是美國最熱的商業環境之一，但是今年夏天成為全美第經濟反彈倒數第七的州。

經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）最新國內生產總值（GDP）結果顯示，加州仍是美國第一大商品和服務生產地，該經濟體在夏季季度的年產值為3.12兆。但是一些機構可信賴的電子表格數據顯示，加州作為巨大經濟體，約占美國國民生產總值七分之一，但在7月至9月期間，國民經濟反彈向高速發展的過程中，增幅相對較小。

用國內生產總值計算，這三個月加州產量增加7.9％。雖然這是一個很大的數字，但落後全美8.5％的復甦指數，全美只有六個州的情況比加州更糟，包括華盛頓特區（增長4.8％）、德拉瓦州（6.8％）、馬里蘭州（7.3％）、維吉尼亞州（7.3％）、紐約州（7.4％）和夏威夷州（7.7％）。

今年夏季表現最好的是內華達州，增長12.2％，然後是田納西州，增長率為10.8％，其次是愛達荷州為10.6％。

對加州而言，GDP下降大多與為了防止病毒傳播而讓企業停擺，導致巨大損失。

加州在2019年表現出色，其3.4％的GDP增長率僅次於其他四個州，包括新墨西哥州的5.2％、華盛頓州的4.6％、科羅拉多州的3.9％、猶他州的3.8％。

加州 美國 夏威夷州

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