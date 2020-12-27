為抗疫醫護單過聖誕 圖熱鬧青年聚眾吃喝

儘管衛生局「三令五申」，但聖誕節期間仍有群聚活動發生。（讀者提供）

儘管衛生局「三令五申」，但群聚在聖誕節 期間仍時有發生。不過該現象呈兩極化，相比部分年輕華人無視規定堅持聚會，許多年長者與醫護人員則嚴守規定不聚會。有一線醫護人員「三過家門而不入」，「孤單」過聖誕。如今洛杉磯縣每10分鐘有一人死於新冠，當局強調防疫 不可兒戲。

南加州加護病房（ICU）滿載，仍處於區域居家避疫令執行期間。按照衛生局規定，禁止超過一戶以上的家庭聚會。不過該令執行力存疑，剛剛過去的聖誕節，有部分年輕華人仍在家辦派對，甚至相約2021年元旦群聚跨年。

華人張女士，在聖誕期間邀請三戶友人慶祝。她表示，邀請的都是熟識的好友，平時就有相互走動；如若染疫早已發生，不差聖誕這一天。更何況佳節當前，家中豈能冷冷清清？

相比年輕人的「不羈放縱愛自由」，年長者與醫護人員耐得住寂寞，恪守防疫規定。比佛利醫院首席執行長陳素娟（Alice Cheng）與丈夫從新冠在南加地區傳播之初，持續堅守抗擊新冠第一線。陳素娟表示，她與丈夫嚴格遵守防疫規定，就算路過父母家也不進門，而是隔著門問候父母親人。從感恩節開始到元旦，所有節日都沒打算與親友聚會，她和丈夫在家度過。

有在洛杉磯加大 （UCLA）醫院工作的華裔護士指出，聖誕節獨自在家過，作為醫療從業人員，他認為有必要做出好的表率。

洛杉磯縣當前疫情嚴重，平均每10分鐘就有一人感染新冠去世。洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）表示，這個統計數字非常恐怖，也昭示著防疫工作不可兒戲。她認為，考慮到聖誕節仍有較多的群聚事件發生，洛縣仍未到疫情最黑暗的時刻。她懇請民眾在元旦期間不要群聚。

陳素娟亦指出，許多染疫其實就發生在家中，甚至相比收治新冠病患的醫院，在家中染疫的風險更高。因為醫院內通常會有較為嚴格的防疫措施，而染疫的一線醫護人員，許多是在家中被感染。

流感季節通常是從即日起至1月底，而新冠與流感部分相似，亦屬於呼吸道感染類疾病。陳素娟預計，目前情況下，疫情有所緩解要等到1月底以後。她提醒民眾遵守防疫要求，不要群聚。

據州政府官網資訊顯示，倘若發現有違反區域居家避疫令的情況，民眾可向在地警局等執法單位舉報。違規者將被處以罰款等輕罪懲處，違規商家則可被吊銷執照等。