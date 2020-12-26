聖地牙哥監獄逾400囚犯染疫 數百工作人員也被感染

聖地牙哥監獄 爆發新冠疫情 ，聖地牙哥縣警局報告，400多名囚犯確診新冠肺炎，占監獄總人口的11％，數百名工作人員也被感染，疫情仍在繼續蔓延。員工和囚犯表示，「很擔心自己的安全」。

據「聖地牙哥聯合論壇報」（San Diego Union-Tribune）報導，有警員反映典獄長做的工作不夠，無法保護監獄免受病毒侵害。有囚犯反映，監獄內的狀況正在迅速逼近絕望。該報聯繫到的一名囚犯表示，他們處於24小時封鎖狀態，每天只能出去15分鐘，可以洗澡或使用電話。

這名囚犯由於擔心遭到報復而不想透露身分，他說信件投遞和電視特權已被暫停，許多廚房工作人員已被送回家，幾周來囚犯吃的都是花生醬和三明治。

聖地牙哥縣警局回應，典獄長正在採取措施阻止病毒傳播。警局發言人表示，監獄的餐飲服務運營並未受到廣泛影響，並繼續提供多樣化的菜單。同時還提到，在監獄與監獄之間轉移囚犯有利於管理。

發言人Ricardo Lopez回覆「聖地牙哥聯合論壇報」表示，在新冠疫情期間尤其如此，在監獄之間轉移囚犯的目的很簡單，因為有三個監獄沒有足夠的床位，無法容納所有新進的囚犯。

Lopez表示，該部門仍然致力於確保囚犯的安全，公共健康和福利，並表示僅推遲了一些常規醫療活動，以限制有可能的接觸，或由於疫情而關閉一些外部診所。他指出，由於許多社區組織和服務也受到疫情影響，他們正在與社區合作夥伴合作，繼續日常護理和管理計劃，例如透析、愛滋病毒以及腫瘤評估和治療。

根據本周初在警局網站發布的數據，新冠肺炎病例總數已超過1000例，其中包括囚犯和監獄僱員中的500多個病例。該部門表示，今年到目前為止共有757名囚犯感染新冠病毒。