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1張圖看疫情：全球確診破8000萬

美西四香港商會 線上交流商業心得

洛杉磯訊
線上會議截圖。（香港商會提供）
線上會議截圖。（香港商會提供）

為會員与商界朋友能在疫情下保持聯繫交流，美國西岸的四家香港商會，日前舉行「美西聯合虛擬交流之夜」，成為四會在2020年年底合作的亮點活動。

合作單位包括內華達州香港商會（Hong Kong Business Association of Nevada)、北加州香港商會（Hong Kong Association of Northern California）、南加州香港商會（Hong Kong Association of Southern California)及華州大中華香港商會(The Greater China Hong Kong Business Association of Washington)。

當日六十位商界領袖与會員，在網絡上參加五場商業講座，及三場共27個小組交流會，彼此分享心得，促進溝通及發掘商機。

在五場商業聚焦環節中，主辦方邀請五名商界領袖，包括Bloomingdale's百貨公司South Coast Plaza副總裁及總經理Preston Antonini ，分享疫情下他們的企業經營策略，及如何向本地及海外顧客加強網上營銷服務。

第二位主講嘉賓Kaplan & Arase LLP合夥人Michael Quackenbush，分享會計事務所在香港及中美提供有關知識版權的專業服務心得，以及與顧客在網上和實體環境接觸的比較和挑戰。

還有IITTI World Civility Index 聯合創辦人及行政總裁Patrick Chun， 和華州大中華香港商會主席Benjamin Lee，Shu Business Consulting Services 的營運持有人Tom Shu，分享各自領域的經驗。

香港 加州 疫情

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