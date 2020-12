美西四香港商會 線上交流商業心得

線上會議截圖。(香港商會提供)

為會員与商界朋友能在疫情 下保持聯繫交流,美國西岸的四家香港 商會,日前舉行「美西聯合虛擬交流之夜」,成為四會在2020年年底合作的亮點活動。

合作單位包括內華達州香港商會(Hong Kong Business Association of Nevada)、北加州 香港商會(Hong Kong Association of Northern California)、南加州香港商會(Hong Kong Association of Southern California)及華州大中華香港商會(The Greater China Hong Kong Business Association of Washington)。

當日六十位商界領袖与會員,在網絡上參加五場商業講座,及三場共27個小組交流會,彼此分享心得,促進溝通及發掘商機。

在五場商業聚焦環節中,主辦方邀請五名商界領袖,包括Bloomingdale's百貨公司South Coast Plaza副總裁及總經理Preston Antonini ,分享疫情下他們的企業經營策略,及如何向本地及海外顧客加強網上營銷服務。

第二位主講嘉賓Kaplan & Arase LLP合夥人Michael Quackenbush,分享會計事務所在香港及中美提供有關知識版權的專業服務心得,以及與顧客在網上和實體環境接觸的比較和挑戰。

還有IITTI World Civility Index 聯合創辦人及行政總裁Patrick Chun, 和華州大中華香港商會主席Benjamin Lee,Shu Business Consulting Services 的營運持有人Tom Shu,分享各自領域的經驗。