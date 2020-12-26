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華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

記者李雪／洛杉磯報導
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院本周以來有不少醫護人員分批施打疫苗。該院麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健，根據他的專業知識和施打經歷，詳細記錄下他身上出現的副作用，希望分享給民眾參考。他表示雖有一些輕微副作用，但只出現在打完針後的第一天，仍鼓勵大眾接種疫苗。

林永健說，輝瑞疫苗需要攝氏零下70度的儲存環境，因此並不是每個醫院都有冰庫可以保管存貨。好在他所在的西達賽奈醫院因有儲存能力，也可以分發給其他醫院。疫苗放在普通冰櫃冷凍室可以放五天左右，需要打時會提前拿出來解凍，六小時內要用掉。西達賽奈醫院是本月15日領到疫苗，17日開始接種。林永健和一批同事在21日接受了第一針疫苗。

他表示，該醫院平時的流感疫苗是要求醫護人員都必須打，但這次施打新冠疫苗卻是自願。有意願打疫苗的醫院人員需填寫問卷，了解其年齡、基礎疾病，以及工作中是否會近距離接觸病人，是否會暴露在病人呼出空氣，或需要處理痰液等污染物等問題以後，將醫護人員排出先後優先級別，按批次打。他21日打完疫苗後，被要求等待觀察15分鐘，才得以離開。所有的疫苗都有序列號，可以跟蹤到每個人，方便後續跟蹤，打後也可以在網站上註冊，向衛生局反映自己可能出現的副作用。

林永健表示，他遭遇到最明顯的副作用就是注射部位肌肉疼痛。由於他是疼痛科醫師，也想更多體驗疫苗的副作用，因此沒有採取止痛措施，特別留意觀察並記錄下感受。他回憶當天下午2點多打完，就回去繼續工作做手術，期間沒有任何感覺。到了當晚7點他開始感覺注射部位會痛，到第七個小時疼痛感達到高峰，比流感疫苗打完痛。

之後被注射的手臂三角肌也開始痛，抬手等會用到這塊肌肉的動作也沒法做。此外他表示如果注射部位被碰到也會很痛，若依照0至10級評估的話，被碰到時的劇痛可以到七級，若是不動的話也就五級。當晚他早早便睡了，第二早上起來手臂還覺得有一點痛，但到了第20個小時就慢慢減輕，第30小時就完全消失。

其他一些人表示有輕微頭痛、心跳快、噁心等情況，他倒沒有。所有副作用都只出現在打完後的第一天。

林永健表示，他建議打完疫苗之後，如果出現同樣的疼痛副作用，可以請假休息一天不要勞動，也最好不要碰到注射部位，並少用被注射的三角肌就好。如果疼痛難受，可以採用冰敷，或藥店都可買到的利多卡因止痛貼片或藥膏，這都不會影響到疫苗效用。再不行也可以吃止痛藥acetaminophen（對乙酰氨基酚，泰諾），可以打後三小時開始吃，或者睡前吃幫助睡眠。如果48小時後副作用還不消失，就需諮詢醫師。

林永健第二針疫苗將於1月再施打，此外他登記志願參加抗體研究，追蹤測試自己身體裡何時會出現抗體。

雖然出現一些不適的副作用，但林永健還是覺得應該鼓勵民眾打疫苗，「打了有90%的機率會產生抗體，可以救你的命，就這麼簡單，打了也是為親友安全好」。他表示調查顯示還是有一些民眾對疫苗持觀望態度，但若是能有70%的人打疫苗產生抗體，能對控制疫情大有幫助。

華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）
華裔醫師林永健打完疫苗後，詳細記錄下自己出現的副作用。（林永健提供）

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