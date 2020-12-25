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消除偏見？南加洛縣北聖谷首家合法大麻店開張 為華資

記者李雪／巴沙迪那市報導
店內的設計特別照顧到首次在合法店消費的顧客，將產品按使用場景分類，方便顧客選擇。（記者李雪／攝影）
店內的設計特別照顧到首次在合法店消費的顧客，將產品按使用場景分類，方便顧客選擇。（記者李雪／攝影）

南加洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）的第一家合法大麻零售店，日前開張營業，這是聖蓋博谷北華人區的第一家合法大麻店。該店是由兩名華裔業主合夥經營，並希望向華裔社區展示真正的合法大麻店的樣子，以消除成見。

影音來源：記者李雪

這家名為「Varda」的大麻店位於東科羅拉多大道，遠離住宅區，周邊大多是車行、木材五金店。而店鋪外表沒有大麻標示和圖形，完全看不出是大麻店。建築內外都有排風設備，避免有氣味溢出。華裔業主方力士（Tony Fong）解釋，這些都是市府的要求。

經過一道警衛控制的電鎖大門，再由警衛人員掃描過身分證件登記，進入一道厚重鐵門，才能進入店內。該店有5000平方呎的零售區，相當寬敞，提供近500種產品，還有幾種自有品牌。方力士表示，因為是周邊地區的第一家大麻店，因此店內設計特別照顧到首次在合法店消費的顧客，有對不同品種的大麻以及產品分類，並標註在玻璃櫃上，方便顧客選擇。店員也要求具備相關知識，能為顧客講解。

最近不少媒體報導，疫情期間民眾宅家鬱悶，休閒用大麻生意紅火。方力士表示生意確實不錯，不過也沒有傳說中的火爆。倒是因為他的店鋪都有申請外送牌照，外賣生意確實增加不少。此外以往只能在建築內完成交易，但疫情期間政府特許可路邊提貨，也有不少顧客會打電話訂貨後自取。

方力士展示該店使用的產品跟蹤系統，由於所有客人都需掃瞄身分證件才可購買，系統中可以看到每一名顧客在何時購買了哪些產品，產品細緻到每件獨有的編碼。另外在加州政府要求使用的另一個系統中，可以追蹤到該編碼的這一盒產品，是何時由何廠使用哪幾株植物製成。

方力士在Sun Valley也擁有種植廠，他講解每株小苗從長出就會獲得州府發放的編碼，就相當於小苗的「出生證明」。他展示的系統界面可以看到，某株植物的生長信息，甚至在哪個廠的哪個房間，州府都要求紀錄。花葉成熟採摘後會被稱重，之後如果經晾乾或修剪的話，也需要向政府報備為何重量減少，減少的重量精確到克數，而剪下的部分需要由專門的公司來回收走。整個過程相當細緻，打消一些居民認為合法大麻店的產品會流入黑市的擔憂。

為了和社區友好相處，方力士和合夥人王立農（Leonard Wang）成立了「New Discovery Foundation」基金會，給多地的學區、警局、社區機構等捐款，並資助一些戒毒機構和項目。

方力士和王立農其實都是聖蓋博谷的長期居民。方力士是香港移民後代，就在毗鄰的亞凱迪亞市長大，最近十年住在不遠處的巴沙迪那市老城區。方力士母親早先並不知兒子經營大麻業，前兩年讀到新聞中艾爾蒙地市大麻種植廠的風波時，還表示反對大麻，結果得知兒子就是大麻業者後更是大怒。但她再婚的丈夫去年罹癌去世，在疾病末期一直遭受病痛折磨，於是方力士給他一些大麻藥品，有很好的止痛效果，這才幫助他安然走完最後一程。這事也讓方力士的母親對大麻的態度大為轉變。

大眾點評網站Yelp上可以看到，巴市、亞市、天普市其實都有個別非法大麻店存在，但事實上周邊地區只有這一家店合法。方力士非常理解華裔社區不少居民對大麻有排斥心理，「那是因為他們從來沒有走進一家合法的大麻店看過」。尤其因為華人區以前根本沒有合法店，能看到的多是非法買賣和私種大麻。他表示希望將該店做到盡善盡美，作為模範店面展示給民眾以消除成見，他歡迎所有21歲以上的居民來店裡看看，多多了解後再做決定。

方力士（右）和王立農（左）在該店自有品牌展示櫃前。（記者李雪／攝影）
方力士（右）和王立農（左）在該店自有品牌展示櫃前。（記者李雪／攝影）
方力士（右）和王立農（左）位於東科羅拉多大道3341號的「Varda」。（記者李...
方力士（右）和王立農（左）位於東科羅拉多大道3341號的「Varda」。（記者李雪／攝影）

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