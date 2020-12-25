南加華人區「五星級」療養院一度疫情嚴重 42人死亡

療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」爆發新冠疫情，但目前情況穩定。（記者王全秀子／攝影）

南加洛杉磯縣聖蓋博谷擁有不少療養院 和長期照看護理機構，在此次新冠疫情 中也「難逃一劫」，因為其中住戶多是有基礎疾病，或是手術後在復健的人士，抵抗力較弱。位於天普 市（Temple City）、其官網介紹是一家「五星級」療養院的「Santa Anita Convalescent Hospital」，近日也傳出爆發疫情。

洛縣公共衛生局官網指出，該療養院截至12月25日新冠總死亡數達11例。但其自己的官網顯示，截至當天新冠總死亡人數達42人。

天普市華裔副市長喻穎章（Vincent Yu）25日表示，這家療養院主要是在疫情初期情況嚴重，目前情況已經比較穩定。

根據洛杉磯縣公共衛生局公布的最新數據顯示，療養院「Santa Anita Convalescent Hospital」截至12月25日，累計有49名員工和43名住戶確診新冠肺炎，以及11例死亡。

但療養院官網的數據顯示，截至12月25日該院累計有95位住戶確診，42人死亡；醫護人員有58人確診，一人死亡；25日當天則未有任何住戶和醫護人員確診和死亡。

25日本報記者走訪該療養院，據前台一名女員工表示，該療養院是周邊地區最大的一家療養院，有300張床位。不過當天是聖誕假期，行政人員均在休假，無法聯絡上負責主管了解該院的新冠疫情。

這位不願具名的女員工表示，自該院爆發疫情以來，洛縣衛生局官員提供協助和衛生指導，每月會來訪一次，查看院內的個人防護物資（PPE）是否充足，以及如何消毒，消毒物品和頻率，以及預防感染病毒和設施需要採取的措施，以控制疫情，大門上並張貼標誌等。

針對該院疫情是否嚴重，員工有何感受的提問？女員工表示，她不了解後端作業，因此無法透露院內的疫情情況。對她個人而言，即使疫情嚴重但生活也要繼續。雖然大家都很擔心和恐懼新冠病毒，但只能做好個人防護免受感染。這位女員工雖只是在前台負責接待，但她戴上了兩層口罩，且最裡面的是N95口罩，外面還有一層普通防護口罩。

女員工表示，目前療養院拒絕所有外來訪客，包括住戶的家人都不允許探望。目前大家在等待新冠疫苗到來，可能在未來兩周會接種。但目前據她所知，還未有任何員工和住戶接種疫苗。

一位不願透露姓名的華人指出，這家療養院一如聖蓋博谷其他的療養院，也有不少華人住戶和員工。

喻穎章則說，他知道「Santa Anita Convalescent Hospital」療養院爆發新冠疫情，但主要是在疫情初期感染較多，目前情況已較穩定。雖然公共衛生和衛生服務部門是由洛縣政府管理，天普市府無權插手。但畢竟這家療養院是在天普市，因此疫情初期情況嚴重時，市府還曾詢問療養院的口罩、手套等防護物資是否充足，如果不足市府會提供資源和協助。同時市府也聯絡洛縣公衛局及代表該選區的縣政委員巴格（Kathryn Barger），希望他們能留意該療養院並且提供相關協助。