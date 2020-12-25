疫情下 華人第二代變身美食達人 在家做美食實驗

華人會計師陳博仁家兩個兒子疫情期間變身大廚，以實驗室精神打造節日特別料理讓家人享用。（陳博仁提供）

疫情 讓華人更珍惜家人一起相處的美好時光，華人會計師陳博仁則很慶幸，兩個兒子在疫情期間因為宅在家裡變身大廚，以實驗室精神研發出一道道美食，並會在感恩和聖誕佳節特別製作美味料理讓家人享用，且每次都有新的驚喜。

陳博仁有四個兒子，都已長大成人，並都各有所成。今年因為疫情，有兩個兒子回到家裡和他和妻子一起生活。陳博仁笑說，從此他開始了幸福中又帶點小煩惱的四口生活。提及兒子們很喜歡美食，因為他們小時他和妻子工作繁忙，孩子們多是吃餐廳外賣長大，所以對食物要求很高。孩子們長大後，分散各方，大家相處的時間很有限。如今因為疫情有兩個孩子回到家裡住，每到節日就開始做美食實驗，且都是需要花費三四天準備的大陣仗。

他說，孩子們都是從網上找尋配方食譜，然後以做實驗的精神動手。孩子生長的環境就是到處吃吃喝喝，且從小在餐廳吃到習慣，長大後又到處旅遊，對食物沒有偏好，基本上想到什麼就會做什麼。比如他們會去日本 市場抓條活魚來做生魚片，且買專門切生魚片的刀。感恩節做火雞更是花了三天時間，因為把整隻火雞全部去骨再做，會更入味和好吃，所以耗時花工。

每到節日，孩子們就喜歡帶給父母驚喜。陳博仁表示，孩子們每次做什麼都不事先預告，但只要一到特殊節日就開始做實驗，也不讓他們插手。他們只要坐下來等著享用美食就好。像今年的聖誕節 ，孩子們去全食連鎖店（Wholefood）買了最好的豬肩肉，先用一天時間解凍，24日一早按照網上配方開始燒烤，烤足五六個小時。不僅家人吃，還分給親戚家，大家都誇讚做的好吃。

不過他吐槽說，孩子們做一頓節日料理成本很高，為了做一道菜會去買會用到的專門器械。比如為了烤出道地的日本烤肉，要到日本超市買特殊木炭，這木炭一包就要80元，當然烤出來的肉特別香。因此他們喜歡烹煮只能作為愛好，如果真的要開餐廳，如此高的成本且耗時，估計一天就要關門了。同時每次做完飯，廚房就變成災難現場，孩子們喜歡把東西搞亂，只能花錢請阿姨來做特別清理。

不過陳博仁說，孩子長大後，家裡變得很空蕩。他有時不免會慨嘆父母不要總盼望孩子做什麼大事，有多大成就，因為孩子太優秀就沒時間回家。像今年感恩節和聖誕節，另外兩個孩子都沒有時間回家。然而人生苦短，因此要多珍惜家人相處的時間，所以現在能看著兩個孩子在家裡做美食實驗，即使將廚房搞得亂糟糟的，也是一種幸福的熱鬧。