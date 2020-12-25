疫情下過聖誕苦中作樂 華醫用防疫物資裝飾聖誕樹

華人醫師打造的特別聖誕樹。（讀者提供）

新冠疫情 肆虐下的聖誕節 ，華人 選擇低調慶祝。多數人都是在家裡慶祝聖誕，也正因居家避疫，大家在聖誕樹裝飾和平安夜大餐上更下功夫，或打造限量版聖誕樹，或戴上聖誕口罩合影留念，盡可能享受這個特殊的聖誕節，同時內心都祈禱疫情早日過去。

因為居家時間變長，不少華人家庭都精心打造聖誕樹，以往都是買塑料樹一勞永逸的華人，也紛紛選擇真正的聖誕樹，目的就是想更有節日真實感。有華人醫師打造疫情限量版聖誕樹，換掉以往常見的聖誕裝飾，替換成口罩、手套、消毒紙巾、衛生紙等防疫物品，看著樹上藍色白色的疫情常見物品，不僅展示了幽默感，也展示疫情之下聖誕節的特色。

華人劉小姐專門買來紅色的聖誕口罩，在平安夜全家一起佩戴上合影留念。她說，2020年的聖誕節是很不一樣的聖誕節，與其愁雲慘霧，還不如苦中作樂，為這特別的一年留下紀念。也許明年恢復正常後，今年就會顯得格外珍貴。

在平安夜大餐上，各家也是或各展廚藝或叫外賣，然後在朋友圈曬聖誕大餐。有的家庭走西式路線，將牛排、土豆泥、聖誕餅乾，放在金色聖誕盤碟裡，非常有節日氛圍；飯後再一起喝一杯熱可可，作為甜蜜完成聖誕大餐的小儀式。也有華人走實惠路線，將火鍋一開，雞鴨魚肉蔬菜各種食材隨便往鍋裡下，吃的身心都暖暖的。

吃完大餐，不少華人家庭的餘興節目是搓麻將，一家四口推起麻將牌，一邊玩一邊聊天吃零食，歡聲笑語，其樂融融。

華人周女士說，今年的平安夜沒有聚會，也沒有大餐，只是出去散步。路上看到滿天的紅雲，希望預示著新年會是一個祥瑞之年。回來路上路過教堂，看到教友們聚在草地上做彌撒，還唱著動聽的聖誕歌。雖然她不信教，但是聽著歌聲，看著手持蠟燭的大人小孩，還是陣陣感動。希望困難過去，來年更美好。

也有人是獨自過聖誕節。華人秦同學因為疫情無法回家，只能一個人在家過。她說，買了自己喜歡吃的零食，在家刷劇看帖子一樣開心。在今年沒有什麼比健康更重要的。