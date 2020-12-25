清華大學南加校友會成功辦線上青少年大賽及成長論壇

參加演講比賽的青少年們。（清華大學南加州校友會提供）

清華大學南加州 校友會日前成功舉辦「挑戰2020! 秋季青少年大賽及成長論壇」，南加 州及全美的青少年、家長和多位嘉賓，興致勃勃地在網路上通過Zoom參加本次活動。

這項20日舉行的線上活動，會長羅重陽做了簡短的歡迎詞。他說，2020年對世界是非常艱難的一年，在春季爆發的新冠病毒疫情 讓青少年苦陷家中。為此，清華南加州校友會舉辦該活動，讓青少年發揮創造力想像力，應對世界面臨的嚴重挑戰。

這次秋季大賽在10月份開始徵稿，有近百位青少年報名並踴躍參與。比賽分為美術類、領導力和科技類比賽。每項比賽評出獲獎的青少年。

此外，還有青少年成長論壇，邀請了曾經作為高中生獲得挑戰2020! 大賽科技一等獎的Charles Liu做訪談。對於參賽的青少年，Charles提出個人建議: 要尋找各種機會來參加活動和比賽，運用自己的知識和技能。比如像「挑戰2020!」這樣的大賽就是特別好的機會。只要充分利用展示自己的潛能，就有可能受到好大學青睞！

汪老師美術學院 (West California Academy of Art and Design)和藍姆師教育文化基金會(Lams Education & Cultural Foundation)大力資助了本次比賽。