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你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

CDC估1月中前42萬死 加州確診44天增100萬

南加華人區療養院爆發疫情 兩死 員工和住戶共91人確診

記者王全秀子／艾爾蒙地報導
「忠誠健康療養院」疫情嚴重。（記者王全秀子／攝影）
「忠誠健康療養院」疫情嚴重。（記者王全秀子／攝影）

新冠疫情爆發以來，療養院是疫情重災區，因住戶以擁有基礎疾病的年長者為主，抵抗力較弱。位於聖蓋博谷艾爾蒙地（El Monte）市擁有中文招牌的「忠誠健康療養院」（Fidelity Health Care），近日即傳出爆發新冠疫情，洛杉磯縣公共衛生局官網並顯示有兩人死亡。

目前該療養院正處於隔離中，24日大門緊閉，門上標明所有員工入內必須戴N95口罩，而非普通的防護口罩。截至截稿時間，仍未獲得院方回應本報記者的留話。

根據洛縣公衛局官網最新公布的數據，「忠誠健康療養院」現有31位工作人員和60位住戶確診，兩人死亡。另外網路資料顯示，「忠誠健康療養院」有90張床位，89.22%已有住戶。

這家位於艾爾蒙地市Lower Azusa上的療養院，路邊有醒目的中文招牌。因大門緊閉，外來人員進入，必須按門鈴等待工作人員接待。24日負責接待的是一位年輕的亞裔男子，針對該院新冠疫情是否嚴重，他僅表示，該院正在隔離中，大家在等待新冠疫苗。同時他指了大門上張貼的告示指出，該院從11月25日開始隔離期，至於其他消息不方便透露。

知情人士透露這家療養院裡面有不少華人住戶和員工，只是當本報記者求證時，這名工作人員表示無法提供任何消息，現在不是回答這些問題的時候。針對該院正在隔離期一事，記者詢問是否所有員工和住戶目前都在院內隔離，他表示不是，只有一部分人。

當天據悉該院負責人不在現場，針對記者要求之後和負責人談話一事，這位男子表示「今天是平安夜，明天是聖誕節」，現在不是個好時候。而透過玻璃窗，記者能看到院內有護士推著小推車走動，以及為節日裝扮的聖誕樹。大門口有亞裔護士進出，當記者上前與她交流時，她並不願意回應，以及透露任何信息。

「忠誠健康療養院」當天大門上除了用中英文張貼衛生指令說明外，還有療養院頒布的規定。譬如所有員工進入院內必須戴N95口罩，全程佩戴護目鏡或面罩，午餐時間才可以取下N95口罩，結束工作後須銷毀口罩，並要經常為護目鏡消毒。

針對住戶家人和外來訪問人員，指示表示，為了保護民眾及家人的健康安全，根據最新聯邦規定目前所有訪客一律不得進入療養院。

另外，根據網站「NursingHomes」對「忠誠健康療養院」的介紹，宣稱該療養院提供各種療法和護理服務，幫助病人重獲獨立。熟練的護士，治療師和持證護理專業人員，可為病人提供個性化治療方面的指導。無論病人是在醫院看病之後康復，還是需要持續的醫療支持，「忠誠健康療養院」都能滿足他們的需求。

院方在門口張貼許多衛生指令和院方規定。（記者王全秀子／攝影）
院方在門口張貼許多衛生指令和院方規定。（記者王全秀子／攝影）
位於艾爾蒙地的療養院爆發新冠疫情。（記者王全秀子／攝影）
位於艾爾蒙地的療養院爆發新冠疫情。（記者王全秀子／攝影）
透過療養院大門的玻璃窗可看到院內雖爆發疫情，但仍有節日裝飾應景。（記者王全秀子／...
透過療養院大門的玻璃窗可看到院內雖爆發疫情，但仍有節日裝飾應景。（記者王全秀子／攝影）

療養院 疫情 亞裔

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