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平安夜 南加餐飲超市忙翻天 華人希望照樣過節

記者張宏／羅斯密報導
超市內部大排長龍。（記者張宏／攝影）
超市內部大排長龍。（記者張宏／攝影）

疫情之下的首個聖誕夜，華人區24日雖然飄著小雨，但依然充滿節日氣氛；華人餐廳大排長龍，不少食客等著領取預訂的食物；超市停車場一位難求，超市內擠滿購買聖誕夜一家人吃的食材的華人。不過和往年不同的是，多數華人選擇小範圍或分批和家人聚會。

影音來源：記者張宏

在羅斯密的888海珍酒家24日為迎接可能的人潮，特別擺放長桌，上面擺滿了龍蝦伊麵、烤鴨、燒雞、火雞等食盒；背景板上則貼滿民眾當天的各式訂單。中午領取外賣和預訂的民眾開始聚集，不乏熟悉的華人社團僑領。餐廳經理Lucky表示，截至24日上午11時30分龍蝦已收到80多個訂單，螃蟹賣到斷貨。還有民眾之前預訂聖誕套餐來取貨，現場真是非常忙碌，兩三個工作人員都要用跑的。

現場可見民眾陸續大包小包地帶著食物回家。華人Amy孟預訂了火雞和烤鴨，她說，疫情更要支持華人餐飲業。感恩節她就訂了五隻火雞，這次聖誕節預訂三隻火雞和五隻烤鴨，希望大家能度過美好的聖誕節。今年聖誕節因疫情，她會先和弟弟吃飯，過兩天再和妹妹吃飯，用這樣分批的方式和家人相聚。

華裔舞蹈協會會長袁璐也在領取預訂的食物。她說，媽媽99歲了，所以她買了媽媽最愛吃的龍蝦伊麵，帶去和媽媽一起吃，慶祝節日。雖然疫情嚴重，但是老人家還是希望有過節氣氛。

有的餐廳門前還有人冒雨排隊，當天不止餐廳忙碌，甜品業者晏琪力也很忙碌。她在平安夜限量推出彩燈草莓塔，六吋草莓塔搭配彩燈、緞帶和蛋糕偶人，因為訂單超過預期，她23日忙到通宵，24日更是忙到沒時間做其他事情。她說，大家有的是自己吃，有的是作為禮物，她特別定制了包裝禮盒，讓這份禮物更有誠意。

聖蓋博谷華人超市也很熱鬧，一家華人超市停車場停滿了車子，車位一位難求，並有民眾因為過節的心很迫切，甚至不減速就從行人旁邊快速駛過。超市內部更是大排長龍，民眾購物車裡塞滿了過節用的食材。

華人朱先生買了涮火鍋需要的食材。他說，疫情嚴重，但節也要過。都是家庭小範圍的吃飯，且吃火鍋是高溫消毒，也較安全，希望疫情早日過去。

有的餐廳門前還有人冒雨排隊。（記者張宏／攝影）
有的餐廳門前還有人冒雨排隊。（記者張宏／攝影）
甜品業者在平安夜限量推出彩燈草莓塔。（晏琪力提供）
甜品業者在平安夜限量推出彩燈草莓塔。（晏琪力提供）
24日雖然小著小雨，但是超市停車場一位難求。（記者張宏／攝影）
24日雖然小著小雨，但是超市停車場一位難求。（記者張宏／攝影）
888海珍24日非常的忙碌。（記者張宏／攝影）
888海珍24日非常的忙碌。（記者張宏／攝影）
民眾陸續去餐廳取預訂的食物。（記者張宏／攝影）
民眾陸續去餐廳取預訂的食物。（記者張宏／攝影）
背景板上則貼滿了民眾當天的各式訂單。（記者張宏／攝影）
背景板上則貼滿了民眾當天的各式訂單。（記者張宏／攝影）
甜品業者在平安夜限量推出彩燈草莓塔。（晏琪力提供）
甜品業者在平安夜限量推出彩燈草莓塔。（晏琪力提供）
民眾購物車裡塞了過節的食材。（記者張宏攝影）
民眾購物車裡塞了過節的食材。（記者張宏攝影）

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