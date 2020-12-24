南加橙縣新冠住院人數24日創紀錄

橙縣新冠住院人數創下新高，床位不足。（本報檔案照）

南加橙縣 新冠疫情 住院人數24日創下紀錄，高達1893人，其中有405人住在重症監護病房（ICU），住院人數從日前（23日）開始增加。當天新增3490例新冠確診，相較於前一日略有下降。橙縣病床目前不夠，官員呼籲民眾不要以任何形式聚會，減少病毒傳播。

橙縣上周報告80例死亡，高於前一周的62例，前兩周分別為41例和26例。自周日以來，該縣已報告22人死亡。縣政府調整後的重症病床供應量仍為零，但截至24日，未經調整的數字為7.9％。該州制定調整後的指標，以反映可用於新冠肺炎患者，和非新冠患者的床位差異。

縣政府官員強調，任何有醫療緊急情況的人仍應撥打911。在感恩節浪潮中，與假日聚會相關而導致感染的病例激增，縣府官員預計，目前的聖誕節 可能再掀起一波高峰。

橙縣縣政委員Lisa Bartlett23日表示，橙縣自感恩節以來，正面臨新冠疫情飆升，而且橙縣的重症病床位空床數量非常低。在正常的疫情情況下，可能不會引發很多危險信號。但是之前擁有的空床率較大，而現在橙縣的病床不足，因此呼籲民眾不要以任何形式的家庭聚會慶祝節日。