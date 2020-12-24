洛縣府為公共住房居民帶來節慶禮物和歡樂
隨著聖誕節將屆，洛杉磯縣發展局（Los Angeles County Development Authority）與來自地方的合作夥伴和志願者一起為住在洛縣公共住房的居民們送來節日歡樂。
洛縣發展局為近700名年輕居民送來了聖誕禮物，為超過850個家庭送來了水果、罐頭食品、雜貨、牛奶和禮品卡的愛心包裹。為了保障居民的健康安全，以及每個有需要的家庭都能得到需要的包裹，整場活動以得來速（Drive-through）、送貨上門和居民自取的方式進行。
此外，洛縣還為住在公共住房裡的長者們舉行了「傳播歡樂」（Spread the Cheer）活動。超過1600個裝有襪子、肥皂、耳套和美術盒的歡樂包裹，被分發給公共住房的長者住戶。所有包裹都直接送到長者家門口。
洛縣發展局局長薩拉斯（Emilio Salas）表示，今年居民們都會在家中慶祝聖誕節。他希望所有洛縣居民在節日期間都能保持身體健康。而在地區合作夥伴們的支持下，發展局得以在公共住房社區實現這一目標。
支持本次社區活動的地方組織，包括棉木教堂（Cottonwood Church）、長堤花籃隊（Long Beach Basket Brigade）、Omega Psi Phi兄弟會，以及東洛杉磯希望教堂（HOPE Church of East Los Angeles）等。此外，也有許多居民慷慨解囊，為活動捐款捐物，以幫助住在公共住房的人們度過一個溫暖快樂的聖誕節。
若想了解此次活動的更多信息，可登錄洛縣發展局網站lacda.org. 。
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