洛縣府為公共住房居民帶來節慶禮物和歡樂

在社區和洛縣發展局的共同努力下，為公共住房居民舉行的愛心活動取得圓滿成功。（洛縣發展局）

隨著聖誕節 將屆，洛杉磯 縣發展局（Los Angeles County Development Authority）與來自地方的合作夥伴和志願者一起為住在洛縣 公共住房的居民們送來節日歡樂。

洛縣發展局為近700名年輕居民送來了聖誕禮物，為超過850個家庭送來了水果、罐頭食品、雜貨、牛奶和禮品卡的愛心包裹。為了保障居民的健康安全，以及每個有需要的家庭都能得到需要的包裹，整場活動以得來速（Drive-through）、送貨上門和居民自取的方式進行。

此外，洛縣還為住在公共住房裡的長者們舉行了「傳播歡樂」（Spread the Cheer）活動。超過1600個裝有襪子、肥皂、耳套和美術盒的歡樂包裹，被分發給公共住房的長者住戶。所有包裹都直接送到長者家門口。

洛縣發展局局長薩拉斯（Emilio Salas）表示，今年居民們都會在家中慶祝聖誕節。他希望所有洛縣居民在節日期間都能保持身體健康。而在地區合作夥伴們的支持下，發展局得以在公共住房社區實現這一目標。

支持本次社區活動的地方組織，包括棉木教堂（Cottonwood Church）、長堤花籃隊（Long Beach Basket Brigade）、Omega Psi Phi兄弟會，以及東洛杉磯希望教堂（HOPE Church of East Los Angeles）等。此外，也有許多居民慷慨解囊，為活動捐款捐物，以幫助住在公共住房的人們度過一個溫暖快樂的聖誕節。

若想了解此次活動的更多信息，可登錄洛縣發展局網站lacda.org. 。