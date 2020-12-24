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「幫幫忙」聖誕發放食品 亞裔領取比例增加

記者張宏／洛杉磯報導
基金會創始人鮑潘曉黛（中）和義工Amy孟（右）為基金會做出很多貢獻。（記者張宏／攝影）
基金會創始人鮑潘曉黛（中）和義工Amy孟（右）為基金會做出很多貢獻。（記者張宏／攝影）

總部在南加州洛杉磯縣的幫幫忙基金會（SimplyHelp Foundation）第14年和山麓聯合中心（Foothill Unity Center）合作，在聖誕節期間為低收入家庭發放食物。不同於以往，近日是在聯合中心以得來速（drive-through）的方式發放物資。而疫情亞裔衝擊似乎頗為巨大，在近日領取免費食物的族裔中，亞裔比例大幅增加，甚至近半。

影音來源：記者張宏

山麓聯合中心是一個地區性的食物銀行，主要針對聖蓋博谷居民發放食物。幫幫忙基金會21和22日分別在巴沙迪那（Pasadena）和蒙羅維亞（Monrovia）兩地為低收入家庭發放食物，每天都有800多個家庭領取牛奶、肉類等食物。因為疫情影響，發放採取得來速的形式，義工幫忙把食物放在汽車後備箱裡。同時還送食品到長者和行動不便者的家門口。

基金會創始人鮑潘曉黛表示，基金會已和Foothill Unity Center合作多年，以往看到來領取物資的民眾，鮮少有亞裔或是華人。但今年亞裔面孔大幅增加，現場近一半亞裔面孔。其實從感恩節發放時，就已出現亞裔比例增加的現象，讓人十分難過。一方面是疫情對亞裔家庭衝擊蠻大的，尤其是餐飲業和美容美甲等行業，很多人失業沒有收入來源。另一方面使用得來速領食物的方式，讓亞裔更自在。當然不排除可能以往亞裔不知道社區有這些資源，沒有申請報名，今年才有管道獲得這樣的資訊。

她說，今年發放的物品除了牛奶、肉類等食物，還有適合亞裔口味的泡麵，以及禮品卡，方便父母為孩子購買聖誕禮物。疫情對民生衝擊巨大，看到有些人車裡堆滿了枕頭、被子等生活用品，顯然是已無家可歸，住在車裡。

幫幫忙基金會連續14年在聖誕節期間為低收入家庭進行食物發放。（幫幫忙提供）
幫幫忙基金會連續14年在聖誕節期間為低收入家庭進行食物發放。（幫幫忙提供）
幫幫忙基金會今年第14年和山麓聯合中心（Foothill Unity Cente...
幫幫忙基金會今年第14年和山麓聯合中心（Foothill Unity Center）合作，在聖誕節期間為低收入家庭進行食物發放。（幫幫忙提供）
食物發放採取得來速的方式。（幫幫忙提供）
食物發放採取得來速的方式。（幫幫忙提供）
義工將物品放到民眾車上。（幫幫忙提供）
義工將物品放到民眾車上。（幫幫忙提供）
幫幫忙基金會今年第14年和山麓聯合中心合作，在聖誕節期間為低收入家庭進行食物發放...
幫幫忙基金會今年第14年和山麓聯合中心合作，在聖誕節期間為低收入家庭進行食物發放。（幫幫忙提供）

亞裔 疫情 低收入

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