南加悍匪持槍打劫便利店被監控錄影 警局呼籲公眾舉報

搶匪脅迫店員打開收銀箱撈錢。(洛杉磯市警局視頻截圖)

洛杉磯 市警察局(LAPD)23日發布通緝 令，Rampart警分局探員尋求公眾幫助，追捕近期捲入兩起搶劫事件的嫌犯。兩起搶案過程都被監控攝像全程錄影，兩名嫌犯均為西裔青年男子。

影音來源:洛杉磯市警局

12月5日下午3:00許，兩名犯罪嫌疑人進入洛杉磯市Temple街1300號街區的一家便利店，走近櫃檯亮出手槍，脅迫店員打開收銀機給錢。店員在恐懼中被迫照辦。然後，嫌犯乘坐一輛棕色或灰色的Chevy Malibu汽車 逃離現場。

同一日傍晚8時28分左右，該兩名嫌犯又進入比佛利大道2200街區的一家折扣店。犯罪嫌疑人揮舞手槍要求店員給款，該商店的一名員工被迫打開收銀機讓嫌犯取錢，然後又在威逼下將商店的其它兩件物品交給了嫌犯。後來兩名嫌犯搭坐同一輛Chevy Malibu汽車逃離。

根據洛市警局發出的通緝令，1號嫌犯被描述為20至30歲的西班牙裔男性，一頭黑髮、棕色眼睛和一臉鬍子。該嫌犯身高5呎8吋，體重約240磅，作案時頭戴紅色金州棒球帽、身穿灰色襯衫和黑色褲子。

嫌疑犯＃2被描述為20歲和2號嫌犯被描述為約30歲的西班牙裔男性，一頭黑髮、棕色眼睛、身高5呎8吋，體重約150磅，作案時頭戴深色湖人球帽，身穿白襯衫和藍色牛仔褲。

任何人如有相關信息或嫌疑犯身份證明，請致電213-484-3660與Rampart警分局幫派組探員聯繫。非工作時間或週末可致電1-877-LAPD-24-7（877-527-3247）。若希望匿名舉報可撥打1-800-222-TIPS（800-222-8477）致電制止犯罪組。提示者還可以通過用手機發短信至電話號碼274637（大多數鍵盤上為C-R-I-M-E-S）聯繫犯罪預防組。所有短信均應以字母「 LAPD」開頭。提示者還可以登入www.lapdonline.org，點擊「Anonymous Web Tips」，並按照提示操作可以保持匿名。