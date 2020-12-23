疫苗當下 南加華人療養院近來好壞消息參半

聖蓋博市一家療養院最後一位紅區病人康復。（讀者提供）

雖然新冠疫苗已在各大醫院投入使用，但普及至社會大眾仍需幾個月時間。目前南加各地養老院有些仍在掙扎於和病毒抗爭，並有不少位於華人區的養老院接連爆發疫情 ，包括不久前染疫的一位93歲華裔老人。不過也有好消息傳出，聖蓋博市（San Gabriel）Live Oak街上一家華人客戶不算少的療養院 ，日前歸屬於「紅區」染疫區的最後一名新冠病人，已轉至「綠區」無疫區。

據業內知情人士L女士說，巴沙迪那（Pasadena）一家療養院93歲的王老太太近來染疫，其女兒稱接到療養院電話，指稱療養院一位確診護理人員曾照顧過她的母親。後來經過檢測 ，確認其母不幸染疫。療養院稱王老太太情況還好，血壓氧氣正常，還沒有發燒，應該是在染疫前期，還沒有明顯症狀。她的女兒則很擔心一周後病毒會來勢洶洶，很擔心93歲老人的身體會扛不住。

這位女兒嘆息說，「這麼長久以來每個禮拜的檢測都能安然度過。但這次母親卻被護理人員感染，且就在要接種疫苗的這幾天，真的是很冤枉。」截至23日，是王老太太確診的第12天，還好各項指標正常，沒有咳嗽和發燒症狀。其女兒發文稱「希望能夠繼續奮鬥下去。」

在疫情如此嚴峻下，南加各地療養院也積極與病毒鬥爭，期間也傳來好消息。聖蓋博市（San Gabriel）Live Oak街上的一家療養院，17日傳來「紅區」的最後一名新冠病人轉至「綠區」無疫區。

疫情期間，為了配合衛生局措施，即時控制療養院疫情，療養院用顏色畫分內部的不同區域，分別為綠色區（無疫者）、黃色區（接觸染疫者）、紅色區（染疫者）。而看護人員在進入區域前，都得先戴好個人防護工具。同時每人堅守負責區域的崗位，避免交叉感染。

洛杉磯縣共有療養院類機構340家（Skilled Nursing Facilities），不包括長堤市和帕沙迪那市。根據洛杉磯縣公共衛生局網站，在12月6日至12日一周，洛縣療養院共新增確診病例2159人，新增死亡病例72。累積病例2萬3028人，包括9944名員工和1萬3084住戶。累積死亡病例2393，包括78名員工和2315名住戶。