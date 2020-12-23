疫情下有病不敢看 南加醫院強調有能力治病和防護

美以美醫院策略部主任丹尼爾斯（Clifford Daniels）。（記者王若然／攝影）

亞凱迪亞（Arcadia）美以美醫院（Methodist Hospital of Southern California）及亞凱迪亞市議員23日合開記者會，呼籲民眾在節假日遵守防疫 規定，盡量避免染疫，同時在患病時不要因疫情 不來醫院就醫，以免耽誤病情。

影音來源：記者王若然

美以美醫院策略部主任丹尼爾斯（Clifford Daniels）表示，包括美以美醫院在內的眾多醫院，近來都面臨一個問題，就是越來越多生病的人寧願待在家裡不來醫院看病。有人因此死在家裡，還有的病人送來醫院時已奄奄一息，病得非常嚴重。他希望民眾相信醫院有能力保護醫護工作人員，對其他非新冠肺炎 的病人也可以做好防護。提及醫院有足夠的防疫物資，以及專為非新冠肺炎病人預留的治療空間，民眾可以放心前來治療。

在疫情期間為美以美醫院捐贈大量物資和善款的華裔王程曉穎（Sherry Wang）表示，很多華人觀念較傳統，總覺得把家人送去醫院就代表「再也見不到他們了」，寧願把病人留在家中。這樣的想法是不對的，有病要及時就醫，很多病人在醫院治療幾天就出院了。

美以美醫院主治醫師山卓卡（Bala Chandrasekhar）說，目前醫院還有346張床位，大部分在醫院接受治療的的都是新冠肺炎病人。但是目前最緊急的不是床位問題，而是醫護人員人手不夠。主要是疫情期間，醫護人員或感染，或照顧生病的家庭成員。目前剩下的醫護人員不得不加班加點輪班工作，心理、身體都很疲勞。

好消息是醫院有足夠的防疫物資和治療新冠的藥物，而且醫院有1500多位醫護人員已經注射新冠疫苗。山卓卡說，即使如此，醫院是有能力收治其他患病的人，有需要時應當及時就醫。民眾目前可以做的就是勤洗手，保持社交距離，取消大型聚會，不要讓自己生病。

醫院急診室經理，華裔護士Vanessa已經在美以美醫院工作37年，她一直奮鬥於抗疫前線。她說，她的事業生涯中，從來沒有見過急診室這般模樣。現在的急診室非常忙碌，對新冠肺炎病人和非新冠病人都會好好照顧。現在護士一班12小時中，最多只有兩次上廁所的時候，其他時候只有在喝水和吃飯的間隙，可以摘下口罩一小會，其他時候都戴著密不通風的N95口罩。

她說，新冠疫情和那些死亡人數都是真的，希望民眾可以好好照顧自己不染疫，勤洗手，戴好口罩。

亞凱迪亞市副市長戴守真（Sho Tay）、市議員鄭博仁（Paul P. Cheng）幫忙策劃了這次的記者會。戴守真說，民眾有病千萬不要猶豫來醫院看病，在醫院等待時要有耐心，他的女兒在這家醫院工作，他了解目前醫院真的很忙。

鄭博仁介紹了兩位為美以美醫院捐贈防疫物資和經費的華裔居民張珍香和王程曉穎。張珍香在疫情期間為包括醫院的眾多機構共捐贈117萬口罩。王程曉穎則捐款給醫院，在疫情爆發之初，提醒醫院積極抗疫。出席當天記者會的還有美以美醫院基金會主席Mike Driebe。