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玫瑰花車遊行明年新年同樣時間在電視播出特輯

記者丁曙／巴沙迪那報導
捐贈生命組織的花車「花卉雕塑紀念器官組織捐贈者和醫護英雄」。（Donate Life Rose Parade float提供）
捐贈生命組織的花車「花卉雕塑紀念器官組織捐贈者和醫護英雄」。（Donate Life Rose Parade float提供）

具有130年歷史、現場擁有近百萬人潮的巴沙迪那玫瑰花車遊行（Pasadena Rose Parade），在將來臨的2021年元旦因為新冠疫情中斷。但是，慶祝活動繼續，主辦和參與單位將裝飾九輛特色花車，拍攝電視專輯延續新年盛事，並與往年在一樣的時間於電視上播出。玫瑰花車遊行在二戰期間曾經停辦三年，2021將是第四次。

巴沙迪那玫瑰花車遊行組委會近日宣佈，九輛特色花車將出現在「本田玫瑰遊行新年慶典」（The Rose Parade’s New Year Celebration presented by Honda）電視專輯，每個部分將重點介紹屢獲殊榮的花車參與者和贊助商，玫瑰花車遊行傳奇以及對社區的承諾。有些單位參與遊行已有數十年之久，也有些剛開始沿著科羅拉多大道（Colorado Boulevard）起跑。

九輛特色花車分別是加州工藝大學（Cal Poly）的「花車幕後花絮」，希望之城（City of Hope ）的「慶祝醫護和癌症倖存者及新起點」，都樂食品包裝（Dole Packaged Foods ）的「2025之前為10億人帶來可持續營養」，捐贈生命（Donate Life ）的「花卉雕塑紀念器官捐贈者和醫護英雄」，FTD的「為玫瑰遊行貢獻標誌性花卉裝飾70年」，本田汽車（Honda）的「慶祝創新和助人60年」，凱撒醫療（Kaiser Permanente）的「向醫療保健英雄和健康繁榮的世界致敬」，Trader Joe’s 商場的「售貨員每日為鄰居提供營養」，以及聯邦快遞（UPS）的「為兒童提供閱讀資源」。

電視專輯「本田玫瑰遊行新年慶典」，還有特色音樂表演、行進樂隊、與玫瑰遊行有關的激動人心片段、玫瑰碗足球賽事亮點、馬術表演和世界各地粉絲的新年祝福。觀看者還可以通過本田獨家在Snapchat上提供的增強現實體驗，來虛擬體驗過去遊行中的元素。

玫瑰錦標賽已與六大電視廣播公司合作，將在新年元旦播出兩小時的電視專題節目，並在傳統上由本田現場直播的RoseRosede®時段播放。節目播放時間為2021年1月1日上午8時（太平洋標準時間）在美國廣播公司ABC、Hallmark頻道、KTLA、NBC和RFD-TV上播出，以及同日上午7點在Univision播出。為了確保所有人的安全，特別節目的所有新鏡頭均執行最嚴格的COVID-19安全協議拍攝。有關「本田玫瑰遊行新年慶典」的更多信息，請登錄網站tourofroses.com。

九單位打造花車亮相「本田玫瑰遊行新年慶典」電視專題節目。（巴沙迪那花車遊行組委會...
九單位打造花車亮相「本田玫瑰遊行新年慶典」電視專題節目。（巴沙迪那花車遊行組委會提供）

遊行 本田 Honda

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