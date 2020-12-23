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州議會亞裔黨團推薦劉雲平、邱信福等接任加州檢察長

記者丁曙／洛杉磯報導
加州眾議員邱信福。（本報檔案照）
加州眾議員邱信福。（本報檔案照）

加州檢察長貝西拉 （Xavier Becerra）將出任拜登政府衛生部長，他留下的職缺將由州長紐森（Gavin Newsom）任命接班人。加州議會亞太裔黨團 (API Legislative Caucus) 向州長推薦五位具有法律背景、學經歷優秀的亞太裔候選人，其中包括兩位華裔劉雲平（Ted Lieu）和邱信福 （David Chiu）。

加州議會亞太裔黨團主席、州參議員潘君達（Richard Pan）致信州長紐森表示，加州議會亞太裔黨團希望他任命一名亞太裔出任加州下一屆檢察長。亞太裔是加州發展最快的族裔群體之一，其中一半以上是來到美國的移民，加州有許多成就傑出的亞太裔民選官員、商界領袖、學者和專家，都應該被納入拜登政府或州長委任公職的候選人名單中。

潘君達指出，亞太裔社區中有很多符合資格的律師，他們都可以成為出色的檢察長。在亞太裔黨團成員中，州眾議員邦塔 （Rob Bonta）、邱信福、卡拉（Ash Kalra）、村土康郎 （Al Muratsuchi），以及前加州參議員和現任國會眾議員劉雲平都是適合的人選。

作為前檢察官、前州參議員和現任國會眾議員，劉雲平（Ted Lieu）在刑事司法改革、隱私、移民和網絡安全方面的工作，已在全州和全國范圍內取得了進展。劉雲平以前擔任過訴訟律師、聯邦第九巡迴上訴法院書記，以及現任美國空軍後備役法官顧問團上校，他是一位非常合格的加州檢察長人選。

加州眾議會議員邱信福具有多樣化的法律背景，他是哈佛大學法學院畢業生、聯邦第九巡迴上訴法院法庭書記、舊金山檢察長辦公室檢察官、民事律師委員會民權律師、聯邦參議院憲法小組委員會法律顧問，以及一家公共事務技術公司總法律顧問等。邱信福是華人移民的兒子，希望他能成為加州第一位華裔檢察長。

潘君達最後表示，加州議會亞太裔黨團將與亞太裔社區合作，積極推薦加州檢察長的優秀人選供州長考慮。亞太裔即使在美國亞裔社區內也是一個多元化群體，而多樣性正是美國強大的優勢之一。 因此，本黨團敦促您任命一位出色的亞太裔成為加州下一任檢察長。

國會眾議員劉雲平。（本報檔案照）
國會眾議員劉雲平。（本報檔案照）

加州 美國 劉雲平

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